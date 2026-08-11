به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پیامی با تسلیت درگذشت والده مکرمه همسر حجتالاسلامحاج سید حسن خمینی، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای همه سوگواران، صبر و اجر مسئلت کرد.
متن پیام معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلاموالمسلمین حاج سید حسن خمینی
خبر درگذشت والده مکرمه همسر ارجمند جنابعالی، موجب تأثر شد. اینجانب این مصیبت را به جنابعالی، همسر محترم و خاندان معزز تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای همه سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدجعفر قائمپناه
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری
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