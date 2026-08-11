ادامه سریال حذف یارانه بگیران اینبار با داستانی جدید

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: طرح توزیع یارانه در دولت دهم کلید خورد. در نخستین مرحله مبلغ ۴۵.۵۰۰ تومان به ازای هر نفر واریز شد. این کمک معیشت از آذر ۱۳۸۹ آغاز شد و به این ترتیب هدف این بود که یارانه انرژی و سایر کالاها به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

در ادامه دولت سیزدهم با جراحی اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور قدرت خرید مردم را کاهش داده بود، ناچار مبلغ یارانه نقدی را به ازای هر نفر ۳۰۰ (خانوارهای دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم) و ۵۰۰ هزار تومان (خانوارهای دهک‌های درآمدی اول تا سوم) افزایش داد.

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شوک بزرگی به بازار کالاهای اساسی وارد کرد و دولت ناگزیر شد تا برای جبران مشکلات معیشتی خانوارها و جلوگیری از عوارض سوءتغذیه در کمین افراد، در کنار یارانه نقدی، طرح کالابرگ و یارانه غیرنقدی را نیز اجرا کند. در این دوره مبلغ کالابرگ دهک‌های درآمدی اول تا سوم ۵۵۰ هزار تومان و دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم ۳۵۰ هزار تومان لحاظ شد.

دولت سیزدهم، خانوارها را مختار کرد، می‌توانند از یارانه نقدی یا غیرنقدی استفاده کنند. همچنین برای تشویق خانوارها به استفاده از یارانه غیرنقدی، جایزه تشویقی نیز در نظر گرفته شد که در مرحله نخست ۱۲۰ هزار تومان و در ادامه به ۲۲۰ هزار تومان، در صورت انتخاب کالابرگ از سوی خانواده شارژ مجدد انجام می‌شد. با این وجود مردم از طرح کالابرگ در دولت سیزدهم استقبال نکردند و به دلیل مشکلات مالی، حتی مبلغ ناچیز ۳۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی نقدی را به خرید کالاهای اساسی توسط طرح کالابرگ که محدود به خرید برندهای خاص و با وزن خاص بود، ترجیح دادند.

سوءمدیریت و شعارزدگی دولت‌ها

دولت‌ها همیشه در ابتدای سکانداری سعی در حمایت از مردم دارند و معمولا دولت جدید، دولت قبلی را به برخی سوءمدیریت‌ها متهم می‌کند؛ غافل از آنکه بیماری اقتصادی کشور ریشه‌دارتر از این دولت و دولت قبل بوده و مشکلات تحریمی سال به سال خود را بیشتر عریان می‌کند.

در میانه دوران دولت سیزدهم، طرح کالابرگ برای مدتی شارژ نشد و و این عدم شارژ تا دولت چهاردهم ادامه یافت. این تعلیق حدود یک سال به طول انجامید و در این مدت فقط یارانه نقدی واریز می‌شد.

در ادامه انتقادهای بسیاری که به دلیل عدم اجرا کالابرگ به دولت فعلی می‌شد، مسعود پزشکیان نیز با وجود کسری بودجه، ناچار به ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی شد. اسفند ۱۴۰۳ مصادف با ماه مبارک رمضان یارانه غیرنقدی از نو شارژ شد.

تفاوت کالابرگ در این دولت با دولت سیزدهم، تخصیص یارانه نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های مشمول بود. به این ترتیب، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در کنار یارانه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی، و دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، می‌توانستند یارانه غیرنقدی به ترتیب ۵۵۰ و ۳۵۰ هزار تومانی را نیز دریافت کنند.

کسری بودجه و استقراض بانکی برای تامین منابع مالی یارانه‌ نقدی و غیرنقدی در کنار مشکلات اقتصادی که سال‌ها گریبانگیر دولت‌ها شده است (تقریبا از دولت دهم به این سو)، دولت چهاردهم با وجود شعارش در تمام سخنرانی‌ها مبنی بر معیشت مردم، آرام‌آرام لیست یارانه‌بگیران نقدی آب رفت؛ به طوری که طی ۳ ماه (مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۴) حدود ۹ میلیون نفر از فهرست مشمولان کمک معیشت نقدی دولت حذف شدند. این عملکرد، انتقادهای زیادی به همراه داشت چراکه بخشی از حداقل‌بگیران طبقه کارگر نیز در این گروه حذفی قرار داشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در این خصوص اظهار کرد، ناچار به حذف طبقات متوسط از لیست یارانه‌بگیران هستند و طبقه متوسط طبق تعریف وزیر رفاه دولت چهاردهم در آبان ۱۴۰۴ شامل کسانی می‌شد که مثلا در تهران مالک خانه بوده و درآمد کل خانواده به ۳۰ میلیون تومان می‌رسید. این افراد جز مرفهین جامعه محسوب شده و به تدریج با تعریف وزارت رفاه کشور طی این چند ماه از دهک‌های هفتم به دهک‌های بالاتر صعود کرده و لقب مرفه نصیبشان شده بود.

تکرار یک اشتباه در دو دولت

جراحی اقتصادی گویا به میدانی برای رقابت دولت‌ها تبدیل شده و دی ۱۴۰۴ دولت چهاردهم نیز پس از دولت سیزدهم مبادرت به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی کرد. به این ترتیب، ارز ۲۸.۵۰۰ تومان به بهانه توزیع یارانه از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی، حذف شد؛ در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی پزشکیان نیز مدعی شده بود که نرخ تورم کنترل و حتی کاهشی می‌شود.

نگاهی به نرخ تورم کالاهای خوراکی در ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵ حاکی از کوچک شدن سفره مردم دارد، به طوری که متقاضیان بازار گوشت قرمز، سفید و حتی تخم‌مرغ کاهش یافته و مصرف سیب‌زمینی در کشور رو به افزایش است. سرانه مصرف این محصول در جهان ۲۳ کیلوگرم و در ایران ۴۰ کیلوگرم است.

با تمام این گره‌هایی که در زندگی و معاش مردم به وجود آمده است، دوباره در مرداد ماه امسال همچون مرداد سال گذشته که بخش زیادی از مردم محروم از یارانه نقدی دولت شدند، یارانه غیرنقدی گروهی دیگر از مردم شارژ نشد.

«کد ملی من آخرش ۰ هستش هیچ سفر خارجی هم نرفتم دهک یک هم هستم اما کالابرگ واریز نشد.»، « کد ملی ما آخرش ۱ هستش ولی این ماه تا الان کالا برگ واریز نشده ماه‌های قبل سر موقع واریز می‌شد»، « سلام، کالا برگ مادرم بجای دو میلیون تومان فقط یک میلیون تومان واریز شده، خارج از کشور هم نبوده‌اند، خواهشمند است علت عدم واریز را جویا شده و اطلاع‌رسانی کنید. ممنون»، « دولت باید کارش درست باشه تا ملتش بهش اعتماد کننند چرا به جای افزایش کالابرگ پنج روزم عقب انداختید»، « کالابرگ من این ماه واریز نشده خودم مستاجرم هر ماه ۱۵ واریز می‌شد»، «ما دهک دو هستیم شماره ملیم هم ۱ این ماه واسم واریز نشده»، « متاسفانه کسی که این تصمیم ها را اتخاذ می‌کند کاملا بدون برنامه ریزی این کار را انجام می دهد مثلاً برای مثال رقم آخر کد ملی با رقم دهک بندی اشتباه گرفته است برای نمونه ما دهک ۲ هستیم هیچ منبع درآمدی هم نداریم تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی هم نیستیم و به کالا برگ هم شدیداً نیاز داریم ولی رقم آخر کد ملی ما ۹ است که الان هم متاسفانه واگذار شد به ماه بعد چه تصمیم گیری عادلانه‌ای»، « واقعا دلتون به این ۱ میلیون تومن خوشه هر چطور بگم که یارانه و کالا برگ نمیخوایم فقط کاری کنید وسایل و خرد و خوراک ارزون بشه نه با دست راست بهمون بدید با دست چپ همراه با سودش ازمون بگیرید»، «سلام لطفا خبرگزاری مهر پیگیر باشید تحت پوشش سازمان حمایتی هستم و طبق برنامه و اعلام خود دولت هر ۱۵ ام ماه کالابرگم واریز نشده زنگ هم میزنم ۰۲۱۶۳۶۹ میگن باید سامانه هدفمندی باز باشه چک کنیم ببینیم تو ساختار خانوادتون چه اتفاقی افتاده در صورتی که نه جدا شدیم و نه کسی فوت شده... عجیبه بخدا لطفا نهاد های تحت پوشش رو پیگیر باشید ملت گرفتارن و واریزی باید سر موقع انجام بشه اگرم نشد حداقل کاری که میتونه دولت بکنه اعلام کنه نه اینکه مارو سرگردون این شماره اون شماره و این مسئول و و و کنه»، «چرا هیچ خبرگزاری پیگیر نمیشه چرا علیرغم اطلاع رسانی در زمینه واریز کالابرگ در ۱۵ مرداد کالابرگ افراد زیادی واریز نشده دولت محترم بیان توضیح بدن علتش رو. کالابرگ درازای حذف یارانه کالاهای اساسی و آزاد سازی قیمت ها قرار شد پرداخت بشه و باعث ایجاد تورم شدید در کشور شد الان همین رو هم واریز نمیکنن» ..... این پیام‌ها تنها بخشی از گلایه‌های مردم در واکنش به عملکرد دولت در برخورد با معیشت مردم به خبرگزاری مهر رسیده است.

همچنین در واکنش عدم شارژ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ در مرداد ماه نیز مردم طی پیام‌هایی در پایین گزارش خبرگزاری مهر نوشته‌اند «با این حساب کد ملی ۷ تا ۹‌ کالابرگ مرداد ماه ندارند.»، «همون کلاهی که تو پرداخت یارانه‌ها سر مردم گذاشتن با عقب انداختن تدریجی پرداخت کالابرگ یک ماهش رو پرداخت نمی‌کنند»، « دقیقا کالابرگ یه ماه غیب می‌شه هر روز بهتر از دیروز به مردم رسیدگی می‌شه چقدر مسولین به فکر مردم هستن»، « اینطوری که سبد کالای مرداد ماه ما که آخر کد ملی مون ۹ هست کلا حذف شد» و... .

معوقاتی که خدمات‌دهی را مختل کرده است

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال آمار فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است در حالی که این عدد سال گذشته (قبل از دی ۱۴۰۴) ۲۶۰ هزار ترمینال فروشگاهی را شامل می‌شد. اما در تیر ماه امسال، شهروندان با مراجعه به فروشگاه‌های خرد سطح شهر برای خرید کالابرگ با پاسخ منفی فروشندگان مواجه می‌شدند.

فروشگاه‌داران با بیان اینکه مبلغ خرید کالابرگ خرداد ماه که باید شبانه از سوی دولت واریز می‌شد، هنوز واریز نشده خدماتی ارائه نمی‌دادند. یکی از فروشندگان فرآورده‌های لبنی سنتی و صنعتی در گزارش میدانی، به خبرنگار مهر گفت، دولت از اواخر اردیبهشت ماه پول ما را نداده و این بدهی نزدیک ۲ میلیارد تومان است. یکی دیگر از فروشندگان اظهار کرد دیگر فروش ندارد زیرا ۲۰۰ میلیون تومان پولش دست دولت مانده در حالی که نرخ تورم ارزش این مبلغ را روزانه کاهش می‌دهد. تعداد زیادی هم به بهانه قطع بودن سیستم طرح کالابرگ مراجعه‌کنندگان را رد می‌کرد.

همچنین طی پیام‌های رسیده به خبرگزاری مهر، شهروندان عنوان می‌کنند «فعلا مغازه‌ها میگن کالابرگ قطعه».

این در حالی است که یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت، خرداد ماه کسری کوچکی وجود داشت و این پرداخت‌ها با یک هفته تاخیر انجام شد. واریزها در تیر ماه نیز بدون مشکل ادامه یافت.

وی با تأکید بر این موضوع که کل مبلغ خرداد ماه تسویه شده است، ادامه داد که پیش‌تر معمولا مطالبات فروشگاه‌ها بین یک تا دو هفته واریز می‌شد و امروز که در خدمت شما هستیم با کسری کوچکی که در خرداد ماه به وجود آمد تا ۲۶ تیر ماه باید مطالبات همه فروشگاه‌ها پرداخت شده باشد.

وی اضافه کرد، بنا بر اعلام شرکت مجری طرح، تمام مطالبات فروشگاه‌داران تا این تاریخ (۲۶ تیر) پرداخت شده است. افرادی که اعلام می‌کنند پول آنها واریز نشده ممکن است مشکل بانکی به لحاظ شماره حساب، شماره شبا و... داشته باشند. اگر در این خصوص موردی وجود داشته باشد که بدون مشکل بانکی، مطالبات واریز نشده است اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه سناریو مرداد ۱۴۰۴ در مرداد ۱۴۰۵

در عملکرد جدید دولت برای حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران (کالابرگ) قرعه به نام کسانی افتاد که سفر خارجی برای زیارت داشتند. بنابراین، شارژ کالابرگ مرداد ماه افرادی که اربعین به عراق سفر کرده بودند انجام نشد.

همچنین در ادامه این سناریو (حذف مشمولان کالابرگ)، طی پیامی به برخی سرپرستان خانوار اعلام شده، تایید اقامت آنها در کشور نیاز به بررسی دارد. در این پیام آمده:

«سرپرست محترم خانوار؛

بر اساس اطلاعات موجود، وضعیت اقامت در کشور عضو خانوار با کد ملی ....... نیازمند بررسی و احراز است. لطفاً ایشان حداکثر تا انتهای شهریور ۱۴۰۵ برای تکمیل فرایند احراز اقامت صرفا به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت (ارایه دهنده خدمات کارت ملی و شناسنامه) مراجعه فرمایند. تا زمان مراجعه در مهلت مقرر، پرداخت کالابرگ ایشان متوقف خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی».

وزارت رفاه دولت چهاردهم در حالی افراد را از طرح یارانه نقدی و غیرنقدی محروم می‌کند که نرخ تورم تیر ماه وضعیت معیشت مردم را به روشنی و شفافیت بیان می‌کند.