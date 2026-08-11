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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

حسن یزدانی در مسیر بازتوانی؛ کاپیتان تیم ملی زیر نظر متخصصان

حسن یزدانی در مسیر بازتوانی؛ کاپیتان تیم ملی زیر نظر متخصصان

ستاره ۱۰ مداله کشتی ایران در یکی از مجهزترین مراکز درمانی به بازتوانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی، کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک، برای انجام امور درمانی و طی کردن مراحل بازتوانی خود در مرکز تخصصی پزشکی و فیزیوتراپی کمپ تیم‌های ملی کشتی تمرین می کند.

حسن یزدانی نیز به منظور درمان آسیب‌های خود و ریکاوری پس از تمرینات سنگین، در طول اردوها و در فاصله بین اردوها از امکانات این مرکز استفاده می‌کند تا روند درمان و بازتوانی خود را زیر نظر متخصصان و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا دنبال کند.

کد مطلب 6913864
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • ت س IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
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      درود بر شرفش

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