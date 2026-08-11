حسن یزدانی در مسیر بازتوانی؛ کاپیتان تیم ملی زیر نظر متخصصان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی، کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک، برای انجام امور درمانی و طی کردن مراحل بازتوانی خود در مرکز تخصصی پزشکی و فیزیوتراپی کمپ تیم‌های ملی کشتی تمرین می کند.



حسن یزدانی نیز به منظور درمان آسیب‌های خود و ریکاوری پس از تمرینات سنگین، در طول اردوها و در فاصله بین اردوها از امکانات این مرکز استفاده می‌کند تا روند درمان و بازتوانی خود را زیر نظر متخصصان و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا دنبال کند.