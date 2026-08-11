به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیر عصر امروز سهشنبه در نشست با اهالی رسانه بهمناسبت روز خبرنگار ضمن تبریک این روز بیان کرد: قلم اهالی رسانه، جریانسازی میکند. بر افکار جامعه اثرگذار است. رسانهها یکی از ابزارهای قدرت کشورهای بزرگ جهان محسوب میشوند.
وی افزود: برخی تصور دارند فقط مهندسان، سیاسیون یا نخبهها میتوانند کشور را بسازند. باید گفت اگر رسانهها ضعیف باشند کشور به واسطه محتواهای تزریقی دیگر کشورها ساخته میشود. تقویت رسانهها به ساخت و توسعه کشور کمک میکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نگاه منطقهای یا استانی برخی رسانهها با مطالبهگری درست به موضوعات جهت میدهند. اگر این اهرم قوی در میدان نباشد افراد سودجو فضا را به سمت خود سوق میدهند. چنانچه اهرم قوی وجود نداشته باشد ایستادن در مقابل شبکه فاسد به رسانه ضربه وارد میکند.
امیر درباره امنیت شغلی خبرنگاران عنوان کرد: در این زمینه ورود میکنم و برای حل مشکلات خبرنگاران گام برمیداریم.
وی با تأکید بر جمعآوری فلرهای نفتی تصریح کرد: گازی که میسوزد خوراک پتروشیمی محسوب میشود. این گاز سرمایه ملی است. سوزاندن آن برای کشور یا مردم مضر است و فلرهای نفتی باید خاموش شوند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه تکمیلی فرهنگیان گفت: پیگیریهایی صورت گرفته است. مجدد با مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان این موضوع را مطرح میکنم تا چالش فرهنگیان در این حوزه برطرف شود.
نظر شما