رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مهمان خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر سه‌شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روایت‌ها گفت: امنیت معیشتی مردم کمتر از امنیت اجتماعی، سیاسی و نظامی نیست و جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم رسالت مهمی بر عهده دارد.

وی با اشاره به رسالت سنگین این مجموعه اظهار کرد: شما رسانه‌ها می‌توانید با انجام این رسالت سنگین، خدماتی که نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد و همچنین اقدامات اقتصادی را به جامعه معرفی کنید و باعث خنثی شدن مواردی شوید که دشمنان آغاز کرده‌اند.

وی گفت: جهاد کشاورزی نیز رسالت خاص خود را دارد و پرچم این مجموعه در بحث تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم در استان و کشور بالا بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در جنگ تحمیلی و همچنین تنش‌هایی که سال گذشته وجود داشت، تلاش کردیم وظیفه خود را انجام دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم دوباره این وظیفه را به نحو احسن ادامه دهیم تا زمانی که کشور به ثبات اقتصادی و ثبات امنیتی برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تأکید کرد: امنیت معیشت مردم کمتر از امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت نظامی نیست.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم پرچم کشور جمهوری اسلامی ایران را به کوری چشم دشمنان داخلی و خارجی حفظ کنیم و شرمنده شهدا، امام و شهدا در آن دنیا نشویم.