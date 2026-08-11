آمادگی آستان مقدس علوی برای میزبانی از زائران در ۲۸ صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، در آستانه سالروز رحلت حضرت محمد (ص)، آستان مقدس علوی با همکاری مسئولان محلی و دستگاههای خدماتی و بهداشتی استان نجف اشرف، اجرای طرح جامع ساماندهی و خدماترسانی خود را آغاز کرد. با آغاز حرکت عزاداران از صبح روز دوشنبه، زائران از سه محور اصلی شامل محور شرقی کوفه به نجف، محور جنوبی مناذره به مرکز استان و محور شمالی جاده کربلا به نجف به سمت حرم مطهر امام علی (ع) در حال حرکت هستند.
حیدر رحیم، مسئول رسانهای آستان مقدس علوی اعلام کرد: ۲۵۰ موکب خدماتی در بافت قدیمی شهر و اطراف حرم زیر پوشش امدادرسانی مستقیم قرار گرفتهاند و مواد غذایی پایه، قالبهای یخ و آب آشامیدنی میان آنها توزیع میشود.
وی افزود: مهمانسراهای عتبه علوی و مراکز اسکان زائران در ورودیهای شهر، ظرفیت خود را برای توزیع روزانه دهها هزار پرس غذای گرم افزایش دادهاند.
از سوی دیگر، حیدر گبون السلامی، مدیر بخش شعائر و زیارتهای میلیونی دیوان استان نجف، از ثبت رسمی ۷۱۳ موکب عزاداری تا کنون خبر داد و افزود: این موکبها عمدتاً در دو محور اصلی پلهای ثوره العشرین تا حرم و منطقه موسوم به مقبره نجف تا صحن مطهر مستقر شده اند و به ارائه خدمات، برگزاری مراسم عزاداری و مجالس شبانه میپردازند.
زین العابدین الاسدی، مدیرکل بهداشت استان نجف اشرف نیز با اشاره به طرحهای اجرایی در حوزه سلامت و درمان ، از بهکارگیری ۱۰۸ دستگاه آمبولانس شامل ناوگان بهداشت نجف، حشد شعبی، آستان علوی، نیروهای کمکی بغداد و فرودگاه و ۴۴ پایگاه درمانی ثابت و سیار در طول مسیرها خبر داد.
همچنین تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی استان در حالت آمادهباش قرار گرفته و تیمهای نظارت بهداشتی بهصورت شبانهروزی بر کیفیت مواد غذایی و آب آشامیدنی موکبها نظارت میکنند.
همزمان خبرگزاری عراق اعلام کرد: در آستانه فرارسیدن این مناسبت، دیوارها، ایوانها و بخشهای مختلف آستان مقدس علوی با پارچهها و پرچمهای سیاه پوشانده شده و کتیبهها و بنرهای ویژه عزاداری و سوگواری در نقاط مختلف حرم مطهر نصب شده است.
این اقدام در راستای ابراز ارادت و سوگواری به مناسبت واقعه جانسوز رحلت پیامبر اکرم(ص) انجام شده است.
تصاویر منتشرشده از حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف، فضای آکنده از حزن و سوگواری را در آستان مقدس علوی به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) نشان میدهد.
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