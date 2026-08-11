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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار موج بارش‌ شدید در راه ۱۱ استان

وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار موج بارش‌ شدید در راه ۱۱ استان

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: تا روز جمعه در ۱۱ استان کشور رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و تهران نیز با باد شدید و احتمال گردوخاک مواجه خواهد بود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: تا روز پنجشنبه (۲۲ مرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و روز جمعه (۲۳ مرداد) در شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز شرقی، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

وی افزود: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب و غرب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: همچنین تا روز جمعه در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، غرب، جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، افزایش وزش باد و در بعضی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۰ مرداد) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و در بعدازظهر وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۶ و حداکثر دمای آن ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است که در مناطق جنوبی می‌تواند با گردوخاک همراه باشد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در برخی ساعات در بخش‌های شمالی استان تهران، بارش پراکنده و گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6913847
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      3 1
      پاسخ
      خيلی خوب

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