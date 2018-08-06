وابستگان نظامی پاکستان و ژاپن با امیر خانزادی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار وابستگان نظامی قدیم و جدید پاکستان گفت: انشا الله بتوانیم روابط حسنه و پایداری که بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان و به خصوص دو نیروی دریایی ارتش ایران و پاکستان وجود دارد را به نحو احسن ارتقا بدهیم و در کنار یکدیگر و فارغ از کشورهای بیگانه بتوانیم امنیت دریای اقیانوس هند را فقط با حضور و همکاری کشورهای منطقه برقرار کنیم.

وی افزود: علاقه مندی برای حضور دیگران در این منطقه به معنی خوش آمدگویی به آن‌ها است و این همان امنیت عاریه ای است و امنیتی که به این صورت باشد پایدار نخواهد بود.

امیر خانزادی با تاکید بر تبادل آموزش ها و تجربیات بین دو نیروی دریایی ارتش ایران و پاکستان تصریح کرد: ما کشور و مردم پاکستان را برادران خود می‌دانیم و خوشحالیم که به عنوان یک کشور دوست و برادر همیشه در کنار شما باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مدت ریاست ایران بر آیونز (IONS) تاکید کرد: باید بتوانیم با کشورهای منطقه برای انجام هر چه بهتر تعامل در راستای بهبود و افزایش امنیت در دریا موقعیت بهتری کسب کنیم و در این راه کشور پاکستان را همواره در کنار خود احساس می کنیم.

در پایان امیر دریادار خانزادی از کاپیتان فیصل شاه وابسته نظامی قدیم کشور پاکستان تشکر و برای فیصل جاوید آرزوی موفقیت کرد.

در این مراسم فیصل شاه وابسته نظامی قدیم پاکستان با اشاره به روابط حسنه نیروی دریایی ارتش ایران و پاکستان گفت: در مدت حضور بنده به عنوان وابسته نظامی در ایران چند اتفاق مهم از جمله سه بار حضور شناورهای پاکستانی در ناوگان دریایی بندرعباس، اعزام کشتی بادبانی رهنورد برای آموزش افسران، بازدید شناورهای نیروی دریایی ارتش از بندر کراچی و حضور فرمانده نیروی دریایی کشور پاکستان بعد از ۱۸ سال در ایران بود که بسیار مهم حائز اهمیت بود.

وی افزود: همواره تعاملات بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان پایدار و مبتنی بر دیپلماسی دریایی بوده و بازدید متقابل از ناوگان های دریایی وجود داشته است.

امیر دریادار خانزادی همچنین در دیداری جداگانه با وابسته نظامی ژاپن دیدار کرد.

وی در این دیدار گفت: ما علاقمندیم که از ظرفیت های جغرافیایی، تاریخی، ژئوپلتیکی و فناوری بین دو کشور ایران و ژاپن استفاده کنیم. در اجلاس آیونز ملاقات‌های با مقامات ژاپنی داشتیم اما به دنبال جلسات غیر از این هستیم تا بتوانیم روابط دریایی خود را گسترش دهیم.

همچنین وابسته نظامی ژاپن گفت: من تمامی پیام شما را به توکیو منتقل می کنم و بسیار امیدوارم بتوانم بر تقویت روابط حسنه دو کشور بیافزایم.