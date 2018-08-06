محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحقق پیش بینی های در مورد حرکت بورس، شروع حرکت رو به رشد، افزایش قیمت‌ها و معاملات در بازار سرمایه گفت: تغییر جهت نقدینگی به سمت بازار سرمایه در کنار سایر عوامل متعدد از جمله ایجاد فضای اقتصادی و بازار جدید، مطمئن، شفاف و همچنین سیاست‌گذاری‌های که در حوزه ارزی بایستی انجام می‌شد و شد منجر به آماده شدن رشد بازار سرمایه به شکل بالقوه شد و به گونه‌ای شد که امروز شاهد بهبود حاشیه سود شرکتها هستیم.

وی افزود: نکته اساسی که دراین مقطع با ورود جریان نقدینگی و متناسب با افزایش تقاضای بازار باید مدنظر تعداد زیادی از مدیران شرکتهای سرمایه گذاری وهلدینگ وصاحبان سهام و همچنین بخش حقوقی بانک‌ها و صندوقها بازنشستگی قرار گیرد آن است که دیر یا زود با توجه به شرایط، سیاست و همچنین نقدینگی که لازم دارند وارد بازار شده و از فضای ایجاد شده در جریان بازار استفاده و نقدینگی تامین کنند.

معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به انفعال و عدم تصمیم‌گیری فعالانه و جسورانه در نحوه بازار گردانی، فروش، خرید معاملات در طول سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: با توجه به روند کنونی بازار و حرکت‌های خوبی که درآن شروع شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و صاحبان سهام حقوقی می‌توانند روندبازار را تحت تاثیر قرار داده و به صورت خیلی هوشمندانه و دقیق عمل کنند.

دو گام اساسی برای رونق پایدار بازار

به گفته وی، این افراد در عرضه سهام خود در بازار خرد و فروش سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ به عنوان سهامداران خرد و عمده؛ در گام اول باید توجه داشته باشند که بازخورد درستی از وضعیت تقاضای بازار داشته و متناسب با آن عرضه کنند.

خواجه نصیری تصریح کرد:در گام دوم این افراد نباید گمان کنند که سقف قیمتی سهام در بازار؛ نقطه ای است که آنها عرضه خواهند کرد و باید توجه داشته باشند که تصمیم گیری در خصوص بازار گردانی عرضه و سهامداری عمده به صورتی باشد که فعالیت سهامداران عمده منجر به اثرگذاری غیر عادی و روند منفی در بازار نشود.

وی افزود: به این ترتیب که به گونه ای انجام شود که با ۲ مولفه قیمت و حجم قابل فروش دارایی‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مورد اندازه‌گیری باشد.

خواجه نصیری به همه مدیران سرمایه‌گذاری، هلدینگ و صاحبان سهام که برنامه‌ای برای فروش سهام در بازار و به خصوص بازار مثبت دارند پیشنهاد کرد که با ایجاد کارگروه‌های تخصصی، ارزیابی تقاضای بازار و روش‌های فروش به صورت پله‌ای عرضه کنند؛ به گونه‌ای که به ذات تقاضای بازار ضربه نزده و به سخن دیگر قیمت عرضه به صورت میانگین عرضه در طول دوره باشد و همه در انتظار فروش در پیک قیمت نباشند .

نقش کانون نهادهای مالی حرفه‌ای تر کردن رفتار سهامداران حقوقی

به گفته وی، اعضای هیات مدیره و ارزیابان شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ و سهامداران آن که مدیریت شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کنند، نباید همواره به دنبال آن باشند که اگر قیمت سهمی تا یک هدف حرکت کرد و به میانگین فروش مبتنی بر روند بازار توسط مدیریت شکل گرفت؛ حجم فروش و توانایی را درنظر بگیرند.

خواجه نصیری تصریح کرد: این افراد باید همواره خود را به عنوان بازار گردان غیررسمی که سهامدار عمده آن هستند، در نظر گرفته و مسئولیت خود درمورد بازار را مدنظر قرار دهند و ارزیابی خود برای نحوه مدیریت برای یک دوره مدیریت طولانی تلقی کرده و به هیچ وجه قیمت‌ها را مبنای این موضوع قرار ندهند.

به اعتقاد وی، سهام سهامداران عمده نباید به شکل ماشه‌ای بر سر بازار باشد که بر سر آن چکانده و بازار را تحت تاثیر قرار داده و فضای مثبت آن را منفی کند.

خواجه نصیری افزود: در این میان کانون نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری که این روزها نقش پررنگ‌تری در هماهنگی نهادهای مالی و سرمایه گذاری دارند ؛ می‌تواند در جهت حرفه‌ای‌تر کردن رفتار سهامداران حقوقی در بازار و ترویج رویه‌های تخصصی در مدیریت پرتفو و فعالیت مسئولانه در بازار توسط سهامداران عمده اقدام کند.

اتخاذ روش‌های علمی در عرضه

معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به اینکه روند عرضه باید مبتنی بر روشهای علمی و روز دنیا و همچنین مبتنی بر تئوری ها یی از جنس تحلیل بازار باشد خاطرنشان کرد: به طور کلی برای شرکتهای سهامی و هلدینگ ۲ مصرع فعالیت وجود دارد که مصرع اول آن تحلیل ،ارزیابی و خرید سهام خوب یا نگهداری و بررسی آن است و مصرع دوم آن برنامه ریزی از جنس عملیات و فعالیت بازار ،نحوه تقاضا و رفتار بازار باشد تا بتوانند موفق عمل کرده و درخرید و فروش خود از لحاظ حجم ،قیمت و شرایط حالتی بهینه به دست اورند .

به گفته خواجه نصیری، این نکته ای مهمی است که در شرایط فعلی بازار بسیار باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه عدم توجه به آن در دفعات قبلی رشد و افزایش تقاضا بازار به آن ضربه زده و پیرو همین از همه بازار و مدیران سرمایه‌گذاری درخواست می‌شود که به این موضوع توجه ویژه کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نبایستی برترین اطلاعات بازار تصمیم گیری بخش حقوقی فروش سهام باشد گفت: در چنین شرایطی باید روش‌هایی علمی، متعهدانه و مبتنی بر روش‌های پیشرفته و تئوری های بازار های مالی دنیا استخراج شود و حدامکان به نحوی باشد که به بازار و شرکتها کمک شود؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و بخش حقیقی بازار سرمایه باید بدانند که این امکان که با افزایش قیمت ها نسبت ریسک به بازده انتظاری افزایش یابد وجود دارد و این مهم و این مهم باید درتصمیم گیری ها لحاظ شود .

خواجه نصیری تصریح کرد: این افرادباید توجه داشته باشند که قرار نیست روند سریع و تند و تیز بازار در کوتاه مدت همیشگی باشد؛ بنابراین بایستی اهداف میان مدت و بلندمدت خود را در بازار تبیین و بر اساس آنها تصمیم گیری و درخواست فروش بر روی آن لحاظ کنند؛ چراکه تدوین اهداف درست و منطقی سرمایه گذاران و جلوگیری از تاثیر ۱۰۰ درصدی هیجانات بازار در تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌تواند برگ برنده‌ای برای سرمایه‌گذارانی باشد که با تحلیل وارد و این تحلیل را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده اند و حاضرند تا حدودی از بازار کوتاه مدت گذشته و ثبات بازدهی خود را افزایش دهند .