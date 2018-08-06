به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست رییس با دبیرکل، روسای کمیته ها، دپارتمان ها و کارشناسان فدراسیون فوتبال در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار شد.

میرشاد ماجدی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال درباره سفر یک هفته ای خود به کشور ژاپن و دستاوردهای آن در این جلسه عنوان کرد:من به عنوان رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، برای تبادل اطلاعات آموزش مربیان به ژاپن رفته بودم و جالب بود در جلسه ای که داشتیم، به جز کمیته آموزش، کمیته های بین الملل، بانوان، فوتسال، فنی، بازاریابی در جلسه شرکت داشتند. برای آنها این موضوع خیلی اهمیت داشت فردی از فدراسیون فوتبال ایران، به ژاپن آمده و می خواهد در جلسه شرکت کند. این باعث شد که در این دوره، به جز مسائل آموزش اشراف بیشتری نسبت به فدراسیون فوتبال ژاپن پیدا کنم و دقیق تر و جزیی تر به فدراسیون این کشور ورود داشته باشم. به صورت کلی ما نمی توانیم همه دستاوردهای ژاپن را به عنوان یک کشور پیشرو نعل به نعل اجرا کنیم و می باید با توجه به شرایط فوتبال کشورمان از آنها بهره ببریم. دلیل این موضوع این است که حداقل ۵ فاکتور مهم در کشور ژاپن به عنوان زیرساخت مطرح است که باید آن را داشته باشیم.

وی ادامه داد:این معیارها شامل احترام، انضباط، مسولیت پذیری، کار گروهی و اجرای به موقع و در اسرع وقت موضوعات است. برای اینکه بتوانیم در فوتبال ارتقا پیدا کنیم، باید از تیم های پایه ای این فرآیندها را آموزش دهیم. تیم ملی ژاپن، پیراهنش را به یک برند به نام سامورایی بلو تبدیل کرده است که این پیراهن بالاتر از هر رنگ باشگاهی، محبوب ترین پیراهن نزد هواداران ژاپنی است. به همین دلیل است که اسپانسرها برای حضور در کنار تیم ملی ژاپن صف می کشند و تلاش می کنند. محلی در خارج از فدراسیون به صورت انبار وجود دارد که ware house نام دارد. تمامی البسه اسپانسر پوشاک فدراسیون در آنجا ذخیره شده است و در اختیار تیم های ملی مختلف قرار می گیرد. لباس تمرینی تیم های پایه به بازیکنان داده نمی شود بلکه پس از اتمام هر اردو البسه گرفته می شود، خشک شویی می شود، بسته بندی می شود و باز در اردوی بعد در اختیار بازیکنان قرار می گیرد. این موضوع نه به خاطر عدم هزینه است بلکه به خاطر احترام به برند و لوگوی فدراسیون است که بازیکنان تیم های پایه یاد بگیرند تشنه این پیراهن باشند.

دکتر ماجدی خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال ژاپن با زیرساختی که به آن اشاره شد، طراحی برنامه های ریزی های بلند مدتی را انجام داده و هدف و نقطه گذاری اش را به تاریخ ۲۰۵۰ معطوف کرده است. در این میان، سه نگاه در هدف گذاری فدراسیون فوتبال ژاپن وجود دارد؛

۱_میزبانی جام جهانی ۲۰۵۰

۲_قهرمانی جام جهانی ۲۰۵۰

۳_گردآوردن ۱۰ میلیون هوادار عاشق فوتبال در ۲۰۵۰

وی ادامه داد:با این هدف گذاری، طراحی آغاز شده است. نخستین بحث، ایجاد یک کمپ بسیار بزرگ در اوزاکا با بیش از ۲۰ زمین چمن تمرینی، هتل، رستوران و ...است که مرکز استعدادیابی و برگزاری تمرینات تیم های پایه است. با هدف گذاری ۲۰۵۰، قرار است کمپی مشابه در توکیو تاسیس شود که روند اجرایی مباحث تسریع گردد.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال تصریح کرد:در کشور ما، فوتبال ما در برخی سطوح شکل لوکس به خود گرفته است. این در حالی است که برای مثال در بحث آموزش و تیم های پایه، واژه ای به نام مسول تدارکات وجود ندارد و تمام بازیکنان و مربیان شخصا امور مربوط به تدارکات را انجام می دهند.

ماجدی ادامه داد: کلاس به روزرسانی مدرسان c آسیا در شهری به نام سندای در ژاپن برگزار شد. این شهر یکی از شهرهای توریستی ژاپن محسوب می شود. جالب این بود که وقتی گفتم این شهر چقدر زیباست آنها گفتند این شهر خیلی زیباتر بوده است اما به دلیل سونامی ۲۰۱۱ خیلی از زیبایی های این شهر از بین رفته است. از ۲۰۱۱ تا به امروز شهر جدیدی ساخته شده است که در آن شهر جدید، کمپی در کنار دریا احداث شد که این دوره های مربیگری در آنجا در حال برگزاری است.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال افزود:وقتی هدف ۲۰۵۰ قرار داده می شود، با تغییر افراد هیچ تغییری در خط مشی، سیاست گذاری و رسیدن به هدف به وجود نمی آید. فدراسیون فوتبال ژاپن در توکیو در خیابانی به نام فوتبال واقع شده است. این بدان معناست که برندسازی فوتبال برای ژاپنی ها چقدر اهمیت دارد.

وی ادامه داد:یکی از فرهنگ های ژاپنی ها احترام به تاریخ، سابقه و گذشتگان است که دقیقا پلی برای آینده محسوب می شود. فدراسیون فوتبال ژاپن؛ از ۱۱ طبقه تشکیل شده است و جالب اینکه سه طبقه به موزه اختصاص دارد. در این طبقات کلکسیونی از تاریخ فوتبال ژاپن را می توان دید. برای مثال، یکی از سوژه های جالب در این موزه، نخستین بازی ایران و ژاپن در سال ۱۹۵۱ در دهلی بود که نتیجه اش مشخص نبود و خود ژاپنی ها هم از این موضوع اطلاعی نداشتند.

ماجدی در این نشست تصریح کرد:ژاپنی ها به طور کلی افرادی هستند که تا پایان صحبت ها در جلسات رو در رو سکوت می کنند و سپس بعد از پایان صحبت های طرف مقابل به تشریح نظرات شان می پردازند. در این باره سوالی از مدیران فدراسیون فوتبال ژاپن کردم که گفتند یاد گرفته ایم ابتدا خوب گوش فرا بدهیم و بعد نظر بدهیم.

وی در پایان سخنرانی خود خطاب به حاضران گفت:ژاپنی ها، در طول حضورم در این کشور از ایران به عنوان یک قطب فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در آسیا یاد کردند. آنها می‌گفتند علاقمند تعاملات خود را در همه سطوح با فوتبال ما افزایش دهند. واقعیت این است که من از حضور در ژاپن به عنوان عضوی از فدراسیون فوتبال، احساس افتخار کردم.

به دنبال سخنرانی ماجدی، رئیس فدراسیون فوتبال با تمجید از گزارش ارائه شده، بر ضرورت ارائه گزارش سایر کمیته ها و افراد اعزامی از فدراسیون فوتبال به کشورهای دیگر و تلاش برای اجرای آن در سطوح مختلف تاکید کرد و گفت:ژاپن استانداردترین فدراسیون فوتبال در قاره آسیا است. ما می توانیم با بهره برداری از چنین سفرهایی، زمینه اجرای تجارب جدید را در فوتبال کشورمان فراهم کنیم. من شخصا چند بار به ژاپن سفر کرده ام و اشاره ویژه ای می خواهم به اظهارات دکتر ماجدی داشته باشم که مردم این کشور بحث احترام و انضباط را به شدت سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. تلاش همه ما باید بر این استوار باشد که با توجه به آخرین دستاوردهای علمی، فوتبال کشور را در همه رده ها ارتقا بدهیم. این می تواند سرفصل بسیار خوبی برای فردا و فرداهای فوتبال ما باشد.

تاج خاطرنشان کرد: اینکه امروز فضای فوتبال در سطح جامعه باعث فخر و مباهات است و شاهد پیام های دلگرم کننده مقام معظم رهبری و همچنین اظهارات حمایتی ریاست محترم جمهوری، رییس محترم مجلس شورای اسلامی و در کنار آن شادی ملت هستیم، ماحصل تلاش کلیه اعضای فدراسیون در کمیته ها و دپارتمان هاست و اینکه من جایی مورد لطف مردم قرار می گیرم، به نمایندگی از شما عزیزان است. اخیرا فیلمی از شبکه خبر پخش شد که در آن مقایسه بسیار جالبی میان فوتبال و مباحث روز اقتصادی بود که مردم عزیز و هم میهنان گرامی با خوش ذوقی درباره این موضوع صحبت می کردند. امیدوارم همگی در کنار هم برای موفقیت فوتبال کشور تلاش کنیم.