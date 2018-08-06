  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

اخبار امنیتی سوریه؛

تداوم پیشروی ارتش سوریه ضد داعش در السویدا/تکفیری‌ها می‌گریزند

تداوم پیشروی ارتش سوریه ضد داعش در السویدا/تکفیری‌ها می‌گریزند

منابع سوری از تداوم عملیات ارتش سوریه ضد مواضع تکفیری ها در حومه السویدا و فرار داعشی‌ها از مقابل نیروهای سوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تداوم عملیات گسترده ارتش سوریه ضد تکفیری ها در صحرای السویداء در شمال شرق این استان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ عملیات در سه محور جریان دارد و ارتش سوریه به سمت الدیاثه در عمق سه کیلومتری و الکراع در عمق ۵ کیلومتری پیشروی کرده است. نیروهای سوری همچنین در محور تل دکوه که محوری راهبردی است نیز دست به پیشروی زده اند.

این پیشروی ها همزمان با حملات هوایی متعدد به مواضع داعش در این مناطق است.

منابع سوری از فرار داعشی ها به سوی تپه های الصفا و اطراف آن و مناطق صعب العبور در صحرای السویداء خبر می دهند.

خبر دیگر اینکه ارتش سوریه مواضع تروریستها را در شهرک القرقور در سهل الغاب در حومه غربی حماه هدف قرار داد.

کد مطلب 4367440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها