به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تداوم عملیات گسترده ارتش سوریه ضد تکفیری ها در صحرای السویداء در شمال شرق این استان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ عملیات در سه محور جریان دارد و ارتش سوریه به سمت الدیاثه در عمق سه کیلومتری و الکراع در عمق ۵ کیلومتری پیشروی کرده است. نیروهای سوری همچنین در محور تل دکوه که محوری راهبردی است نیز دست به پیشروی زده اند.

این پیشروی ها همزمان با حملات هوایی متعدد به مواضع داعش در این مناطق است.

منابع سوری از فرار داعشی ها به سوی تپه های الصفا و اطراف آن و مناطق صعب العبور در صحرای السویداء خبر می دهند.

خبر دیگر اینکه ارتش سوریه مواضع تروریستها را در شهرک القرقور در سهل الغاب در حومه غربی حماه هدف قرار داد.