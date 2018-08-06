به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عصر امروز در نشست صمیمانه با خبرنگاران اظهار داشت: در مورد مسایل اقتصادی روشن است که دولت نتوانسته به خوبی عمل کند؛ این واقعیت باید برای مردم بیان شود.

وی افزود: در شرایط حساسی مانند شرایط فعلی، وظیفه و رسالت احزاب بیشتر می شود. امروز نظام جمهوری اسلامی مقتدرانه ایستاده و حامی ملت های مظلوم منطقه است و این موضوع برای استکبار سنگین است.

بادامچیان تصریح کرد: رییس جمهور آمریکا با تمام قدرت خود، به مذاکره با ما نیاز دارد و این موضع، به دلیل وضع قدرت ماست.

وی اظهار داشت: در وضعیت اقتصادی سختی قرار داریم و در این شرایط، دشمن با جنگ روانی، نقاط ضعف ما را بزرگنمایی کرده و علیه ما به کار می برد.

بادامچیان گفت: در اینجا چه کسی باید تحلیل های درست را ارائه دهد؟ این رسالت خبری خبرنگاران است که به دور از جناح بندی، انعکاس درستی از اخبار داشته باشند.

وی با اشاره به برخی سوءمدیریت ها تصریح کرد: اگر کسانی نتوانستند خوب اداره کنند، خود کنار بروند، این زشت نیست که مسئولی برای تعالی کنار برود و بگوید فلانی بهتر از من است. در این موقعیت حساس ما نیازمند بازوی فکری و تحلیلی صحیح برای آحاد مردم هستیم که این امر از وظایف رسانه هاست.