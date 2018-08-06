  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۵۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

تصادف زنجیره ای در جاده بروجرد ۳ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

تصادف زنجیره ای در جاده بروجرد ۳ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

خرم آباد- معاون جمعیت هلال احمر لرستان گفت: تصادف زنجیره ای در جاده بروجرد - اراک سه کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به دلیل تصادف جاده ای در محور بروجرد - اراک هفت نفر کشته و زخمی شدند.

وی گفت: عصر امروز دوشنبه به دلیل تصادف زنجیره ای در کیلومتر پنج محور بروجرد - اراک سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

معاون جمعیت هلال احمر لرستان، افزود: در این تصادف زنجیره ای یک دستگاه خودروی سواری رانا، یک دستگاه پیکان سواری، یک دستگاه تریلر و یک دستگاه پیکان وانت با هم برخورد کردند.

محمدی، ادامه داد: مصدومان این حادثه توسط عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان چمران بروجرد منتقل شدند.

وی گفت: علت این تصادف توسط پلیس راه استان در حال بررسی است.

کد مطلب 4367852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها