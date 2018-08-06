تصادف زنجیره ای در جاده بروجرد ۳ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به دلیل تصادف جاده ای در محور بروجرد - اراک هفت نفر کشته و زخمی شدند.

وی گفت: عصر امروز دوشنبه به دلیل تصادف زنجیره ای در کیلومتر پنج محور بروجرد - اراک سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

معاون جمعیت هلال احمر لرستان، افزود: در این تصادف زنجیره ای یک دستگاه خودروی سواری رانا، یک دستگاه پیکان سواری، یک دستگاه تریلر و یک دستگاه پیکان وانت با هم برخورد کردند.

محمدی، ادامه داد: مصدومان این حادثه توسط عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان چمران بروجرد منتقل شدند.

وی گفت: علت این تصادف توسط پلیس راه استان در حال بررسی است.