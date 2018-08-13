به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس بابیان اینکه دوران دفاع مقدس سرشار از فرهنگ غنی جهاد و ایثار بود که امروز نیازمند یادآوری و از همه مهم‌تر ترویج این فرهنگ غنی در شرایط کنونی کشور هستیم، افزود: بی‌شک اگر بخواهیم در مورد دفاع مقدس و اتفاقاتی که در آن برهه هشت ساله اتفاق افتاد، سطحی‌نگر باشیم، چیزی جز شکست و سرخوردگی عایدمان نخواهد شد.



وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس دورانی بود که می‌شد مشارکت بالای همه ادیان رسمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی را در آن به عینه مشاهده کرد، ادامه داد: به همین خاطر معتقدیم هفته دفاع مقدس فرصت بسیار مغتنمی است تا یادآور روزهایی باشیم که در آن مباحثی چون همدلی و وحدت انسجام اجتماعی و هماهنگی بین ملت، موج می‌زد و این ویژگی‌ها امروز نیز باید در جامعه ایران اسلامی تداوم داشته باشد.



استاندار زنجان در ادامه بابیان اینکه دوران دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت ایران با کم‌ترین امکانات و درواقع با نداشتن‌هایشان در برابر دشمن تادندان‌مسلح ایستادگی کردند تا امروز ایران اسلامی آزاد و سربلند باشد، تصریح کرد: یکی اولویت‌ها و درواقع نیازهای جامعه امروز این است که راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل امروز که ذهنیت کمی نسبت به دوران دفاع مقدس دارند، بررسی و این راهکارها را در جامعه پیاده کنیم.

درویش امیری با تأکید بر اینکه امروز در شرایط بسیار حساسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی به‌سر می‌بریم، بیان کرد: انتظار امروز ما از همه دستگاه‌های اجرایی استان این است که در برگزاری برنامه‌های مربوط به هفته دفاع مقدس مشارکت جدی داشته و زمینه‌ای را فراهم کنند تا شاهد ترویج بیش‌ازپیش فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه به‌واسطه برگزاری برنامه‌هایی مبتنی بر محتوای غنی در این ایام باشیم.



وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات پسندیده در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم از خانواده معظم شهدا است اما این اقدام برای تحقق برنامه‌هایی که در جهت ترویج این فرهنگ تبیین شده است، کافی نیست، خاطرنشان کرد: رمز موفقیت مردم ایران در دو راه دفاع مقدس، اتحاد و همبستگی بود که امروز بیش از هر زمان دیگری به این اتحاد و همبستگی در جامعه نیاز داریم تا بتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.