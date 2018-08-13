به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جشنواره ملی ایده‌پردازی شهید نامجو در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اوامر مقام معظم رهبری یکی از عرصه های مهم، خودکفایی در عرصه دفاعی است.

وی ادامه داد: ما تمام کسانی که در یگان‌های نیروی زمینی دارای اندیشه‌های نورانی هستند و می‌توانند استعدادهای خود را در قالب اختراعات و ایجاد طرح بروز دهند، تشویق و ترغیب می‌کنیم.

امیر حیدری تاکید کرد: تمام آنهایی که می‌توانند ابداعات و اختراعاتی داشته باشند، طرح‌هایشان را در قالب این جشنواره هر ۶ ماه یکبار در تهران متمرکز می‌کنند و داوران و بهره‌برداران عرصه‌های مختلف دفاعی از این دستاوردها بازدید کرده و آنچه که مورد نیازشان باشد را ما به تولید انبوه می‌رسانیم.

وی افزود: امروز نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش، در تمام عرصه های دفاعی روی پای خودشان ایستاده‌اند و ما می‌توانیم این توانمندی‌های دفاعی را در اختیار کشورهای دوست و برادرمان قرار دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان خاطر نشان کرد: ما در قالب طرح لبیک ۲۸ از تمام شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کرده‌ایم و امروز ارتباط خوبی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. این دستاوردها می تواند علاوه بر نیروهای مسلح در اختیار سایر اقشار جامعه نیز قرار بگیرد.

براساس این گزارش، نخستین جشنواره ملی ایده‌پردازی شهید نامجو صبح امروز (دوشنبه ۲۲ مرداد) در سالن اجتماعات ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

در این جشنواره، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار عباس سدهی رئیس دفتر ارتباطات مردمی ستادکل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، امیر عبدالرحیم لطفی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نزاجا حضور داشتند.

همزمان با برگزاری این جشنواره، نمایشگاه دستاوردهای سه دوره گذشته این جشنواره که به صورت سازمانی در نیروی زمینی ارتش برگزار شده بود، برپا شد.