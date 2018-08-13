به گزارش خبرنگار مهر، بهترین گلزن لیگ قهرمانان آسیا شروعی طوفانی با السد در لیگ ستارگان قطر داشت تا مشخص شود بزرگ‌ترین تهدید برای خط دفاعی استقلال در آسیا بازیکنی نیست جز بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری تیم فوتبال السد.

بونجاح در لیگ قهرمانان آسیا و تا قبل از آغاز مرحله یک چهارم نهایی ۹ بار موفق به گلزنی شده تا در کنار یوسف العربی بهترین گلزن این مسابقات باشد. این مهاجم ۲۶ سال سن دارد و بلندی قامتش ۱۸۰ سانتی متر است. بونجاح با پیراهن شماره ۱۱ برای تیم السد بازی می کند و باوجود این که راست پا است اما قابلیت ضربه زدن با پای چپ را هم دارد.

بونجاح در لیگ قهرمانان فصل جاری ۹ بار برای تیم السد گل زد و ۲ بار هم پاس گل داد تا یکی از امتیاز آورترین بازیکنان السد باشد. وی در ۶ دیداری که در این فصل برای السد در آسیا انجام داده ۱۸ بار شوت در چارچوب داشت که این آمار حکایت از خطرناک بودن این بازیکن دارد.

بونجاح که سابقه گل زدن به تیم پرسپولیس در مسابقات این فصل را دارد، در فصل جاری لیگ ستارگان قطر هم آغازی طوفانی داشت. وی در هفته نخست این رقابتها موفق شد در دیداری که با پیروزی ۶ بر صفر السد مقابل الخریطیات همراه بود هت تریک کند و در هفته دوم نیز ۷ بار دروازه العربی را باز کرد تا در پایان هفته دوم با ۱۰ گل گام بلندی به سوی آقای گل شدن در لیگ قطر بردارد.

وقتی باید از این مهاجم بیشتر احساس خطر کرد که در خط میانی السد بازیکنان با تجربه و خلاقی همچون ژاوی و گابی بازی می کنند.

دیدار رفت دو تیم استقلال و السد در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در روز دوشنبه ۵ شهریور و از ساعت ۲۰:۳۰ در تهران و دیدار برگشت دو تیم در تاریخ ۲۶ شهریور به میزبانی السد در دوحه برگزار می‌شود و تیم برنده در مجموع دو دیدار می‌تواند راهی مرحله نیمه نهایی آسیا شود.