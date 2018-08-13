به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، پایگاه الخلیج آنلاین در گزارشی فاش کرد که یک هیئت بلندپایه امنیتی اطلاعاتی امارات چند روز پیش به تل‌آویو رفت و با مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل دیدار کرد.

افشاگری این رسانه عربی درحالی است که روز پنجشنبه (۱۸ مرداد ماه) «ایدی کوهن» روزنامه نگار رژیم صهیونیستی طی توییتی فاش کرد که خلبان های اماراتی با جنگنده های خود در حملات چند هفته گذشته به نوارغزه شرکت کردند و این مشارکت در چارچوب آموزش خلبان های اماراتی با جنگنده های پیشرفته اف ۳۵ بوده است.

این هیئت امنیتی اماراتی اواخر هفته گذشته به ریاست «محمود الشامسی» رئیس سازمان اطلاعات امارات و چهار شخصیت امنیتی این شیخ‌نشین، نشست‌ها و دیدارهای متعددی با مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر قدس برگزار کرد.

این هیئت اماراتی همچنین از مواضع و تاسیسات نظامی سری و مهم رژیم اسرائیل بازدید کرد و همچنین در دیدار با مقامات نظامی و امنیتی این رژیم، درباره تبادل تجارب و گسترش دایره روابط نظامی و سفرهای متقابل میان دو طرف به بحث و تبادل نظر پرداخت.

بنا بر اعلام منابع آگاه، این هیئت چند ماه پیش هم در چارچوب توافق رسمی میان دو طرف درباره سفرهای متقابل و انتقال تجارب نظامی و امضای توافق‌نامه خرید تسلیات شامل جنگنده، موشک، دستگاه‌های ارتباطی و ادوات نظامی پیشرفته به تل‌آویو رفته بود.

تماس ها و مناسبات بسیار قوی میان مقامات اسرائیل و امارات برقرار است و این تماس‌ها طی روزهای آینده با قراردادهای پرسر و صدا و بزرگ نمایان خواهد شد.

ششم جولای شبکه آی ۲۴ اسرائیل به نقل از منابع خود اعلام کرد پایگاه هوایی اسرائیل اخیرا میزبان یک هیئت نظامی اماراتی بوده است.