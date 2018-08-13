به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی اظهار داشت: ۱۰۴ کانون بیماری دامی از جمله طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله، تب مالت و تب برفکی و ۱۶ کانون مربوط به بیماری های طیور از جمله آنفلوآنزای معمولی، برونشیت و نیوکاسل در جریان بازرسی از دامداری ها و مرغداری های استان شناسایی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: امسال چهار هزار و ۵۰۰ قلاده سگ علیه بیماری هاری، ۳۸۷ هزار راس دام سنگین علیه بیماری تب مالت، ۱۹۵ هزار راس دام علیه بیماری سیاه زخم، ۵۶۴ هزار راس علیه بیماری تب برفکی و ۱۹۷ هزار راس دام سبک علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شده اند.

شانقی افزود: تست سل در این مدت بر روی یازده هزار و ۶۷۰ راس دام سنگین و تست مشمشه بر روی ۳۷۸ راس اسب انجام شده است.

وی یادآور شد: ۳۰میلیون جوجه ریزی پارسال در واحدهای مرغداری استان مرکزی انجام شد که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد واحدها اقدام به بیمه تولیدات خود کردند و با توجه به تهدیدات بیماری های نوپدید و بازپدید در این خصوص تقویت پوشش بیمه ای به منظور جبران بخشی از خسارات احتمالی امری اجتناب ناپذیر است.