به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری با استناد به تازه‌ترین سالنامه آماری سازمان شیلات ایران از جهش کم‌سابقه تولید ماهیان زینتی در استان خبر داد و اظهار کرد: استان تهران با ثبت جهشی چشمگیر در حوزه آبزی‌پروری موفق شد طی سال ۱۴۰۴ با تولید بیش از ۸۸ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی، از جایگاه دوم به رتبه نخست کشور صعود کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به نقش کلیدی فعالان این صنعت افزود: این دستاورد ارزشمند در حالی به دست آمده که تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان استان در طول سال گذشته با چالش‌ها و محدودیت‌های متعددی نظیر مسائل ناشی از تحریم‌ها و موانع اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اما با پشتکار فراوان توانستند ظرفیت تولید را ارتقا دهند.

وی با قدردانی از زحمات بهره‌برداران و مجموعه شیلات در ستاد و شهرستان‌های تابعه، این موفقیت را گواهی بر پتانسیل بالای اقتصادی و اشتغال‌زایی در بخش شیلات استان تهران برشمرد که نشان‌دهنده اهمیت حمایت از فعالان این عرصه است.

برادری در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از این جایگاه برتر تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های تخصصی پرورش آبزیان، رفع موانع تولید و پشتیبانی همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و پرورش‌دهندگان ماهیان زینتی، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برای حفظ و تثبیت رتبه نخست کشوری خواهد بود.