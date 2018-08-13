به گزارش خبرنگارمهر، الهام فخاری، رییس شورای استان تهران ادعای برخی خبرگزاری‌ها در خصوص احضار و تشکیل پرونده اعضای شورای شهر تهران را رد کرد و گفت: افراد متهم، اعضای شورای شهرهای استان تهران بوده‌اند و کسی از اعضای شورای شهر و یا شورای استان تهران دستگیر نشده است. در حال حاضر شورای شهر تهران تعطیل است و از هفته آینده مجددا آغاز به کار خواهد کرد.

رییس شورای استان در این‌باره توضیح داد: ‌در استان تهران بیش از ۱۸۰۰ عضو شوراهای روستا و شهرها به‌عنوان منتخبان مردم، مشغول فعالیت هستند. رسیدگی به گزارش‌ها و اتهام‌های مرتبط با شماری از اعضای شوراها، توسط شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود و مراحلی دارد. نتیجه شورای حل اختلاف استان هم باید حتما در شورای حل اختلاف مرکز بررسی شود. اتهام های مطرح شده در مورد هشت تن از اعضای شوراهای پایه روستاها و شهرهای استان بوده است. چنین فضاسازی رسانه‌ای در این‌خصوص اقدام نابه‌جا است و باتوجه به ضرورت بررسی در هیات سطح بالاتر، اعلام ناگهانی چنین مواردی پرسش‌انگیز است.

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فخاری ادامه داد: مصاحبه منتسب به مدیران استانداری در این خصوص از دقت کافی برخوردار نبوده و متاسفانه رسانه‌ها را دچار اشتباه کرده است. مجددا تاکید می‌کنم از افراد متهم هیچکدام اعضای شورای شهر تهران نبوده‌اند. ضمن این که وقتی در هیات حل اختلاف مرکز نتیجه بررسی ها اعلام نشده، خبری کردن چنین مواردی، که هشت نفر از جامعه بیش از ۱۸۰۰ نفری اعضای شوراهای روستایی و شهری استان را دربر می‌گرفته باید با دقت بیشتری انجام شود و بی‌دقتی در این ماجرا اقدام نامناسبی به شمار می‌رود. از استاندار محترم تقاضا می‌کنم نسبت به این اقدام رسانه‌ای زیرمجموعه‌شان تذکر لازم را انجام بدهند.

او گفت: در این شرایط برخورد قهری و خبر غیردقیق رسانه‌ای نه تنها از خطاها نمی‌کاهد بلکه فضای روانی جامعه را آشفته می‌کند و فضاسازی علیه شوراها به طور عام را دامن می‌زند.

رییس شورای استان تهران تعداد افراد متهم را برخلاف اخبار منتشر شده هشت نفر اعلام کرد و گفت: یک نفر از اعضای شورای شهر نسیم‌شهر، یک نفر از اعضای شورای شهر رباط‌کریم، دو نفر از شورای شهر احمدآباد مستوفی و یک نفر از اعضای شورای شهر پاکدشت احضار شده‌اند. همچنین نام سه نفر از شوراهای روستاهای استان تهران شامل یک نفر از روستای فیروزآباد پاکدشت و دو نفر از روستای حسین‌آباد اسلامشهر در میان این افراد بوده است.



وی در رابطه با اتهامات افراد متهم توضیح داد: گاهی برخی از اعضای شوراهای روستایی استان تهران، اطلاع کافی و لازم ندارند و بازیچه زمین‌خوارها می‌شوند. برخی دیگر از ممنوعیت ورود عضو شورا به اقدام اجرایی ناآگاه هستند و بعد دادگاهی می شوند. به هرحال تخلفی صورت گرفته است و باید در نهاد مربوطه بررسی شود. اما همه این‌ها نشان‌دهنده اهمیت دوچندان آموزش به همه منتخبان مردم در تمام سطوح شورا است.

رییس شورای استان تهران در پاسخ به این سوال که برای کاهش و از بین بردن این تخلفات در میان اعضای شوراها چه باید کرد، ادامه داد: آموزش پیش از آغاز به کار رسمی، می‌تواند خطرهای پیش رو و موارد کم‌اطلاعی از قانون ومحدوده اختیارات را برای اعضای همه سطوح شوراهای روستا، شهر، شهرستان و استان را کاهش بدهد ولی شوربختانه نه تنها در این دوره آموزشی انجام نشده، بلکه حتی کارت عضویت را برای اعضای شوراها (به جز ۲۱ عضو شورای تهران) صادر نکردند و هیچ مراسمی هم برای روز شوراها از سوی وزارت کشور و دولت تدارک دیده نشد. همه این‌ها می‌توانست فرصت آموزش باشد که متاسفانه استفاده نشد.

فخاری ادامه داد: شورا نهاد ارزشمندی است که نیازمند کار مدنی-آموزشی است. وقتی شورا آگاه، باورمند و پویا باشد دست خیلی‌ها از غارت منابع کوتاه می شود و نظارت درستی بر روند برنامه‌های اجرایی کشور شکل می‌گیرد.