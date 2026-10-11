https://mehrnews.com/x3dj4C ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6975032 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ تجمع مردم یاسوج در دویست و بیست و پنجمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و بیست و پنجمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 151 MB کد مطلب 6975032 کپی شد مطالب مرتبط لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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