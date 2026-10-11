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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

اعلام آمادگی یاسوجی‌ها برای شرکت در رزمایش جان‌فدایان ایران

اعلام آمادگی یاسوجی‌ها برای شرکت در رزمایش جان‌فدایان ایران

یاسوج- یاسوجی ها برای شرکت در رزمایش جان فدایان ایران اعلام آمادگی کردند.

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کد مطلب 6975035

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