https://mehrnews.com/x3dj4G ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6975035 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ اعلام آمادگی یاسوجیها برای شرکت در رزمایش جانفدایان ایران یاسوج- یاسوجی ها برای شرکت در رزمایش جان فدایان ایران اعلام آمادگی کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6975035 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رزمایش جانفدایان ایران در یاسوج آغاز شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج جنگ رمضان جانفدایان ایران
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