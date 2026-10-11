https://mehrnews.com/x3dj4D ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6975033 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ تجمع مردم چرام در دویست و بیست و پنجمین شب همدلی چرام- تجمع مردم چرام در دویست و بیست و پنجمین شب همدلی برگزار شد. دریافت 67 MB کد مطلب 6975033 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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