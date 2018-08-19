رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت فضایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی مرتضی براری را با حفظ سمت سازمانی، به عنوان رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران و نماینده وزیر در این شورا منصوب کرد.

در متن حکم آذری جهرمی آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن هماهنگی و تعامل مستمر با شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، در انجام وظایف محوله به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه راه اصلاح نظام اداری، تکالیف و وظایف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری موفق و موید باشید.»

«همچنین به منظور همسو کردن تدابیر و پیروی از سیاست‌های ابلاغی، ضروری است ضمن ارسال منظم مصوبات شورا و ثبت صورتجلسات در سامانه مربوطه، همکاری لازم با دبیرخانه مرکزی شورای توسعه مدیریت وزارت ارتباطات، معمول و گزارش های مورد درخواست ارسال شود.»

مرتضی براری هم اکنون رئیس سازمان فضایی ایران است.