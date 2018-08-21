اعطای وام ضروری به دانشجویان نیازمند دانشگاه رازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه رازی، صندوق خیریه و قرض‌الحسنه مهر دانشگاه رازی، با هدف اعطای وام ضروری به دانشجویان نیازمند دانشگاه تأسیس شد و از مهر ماه امسال آغاز به کار خواهد کرد.

این صندوق با هدف کمک به دانشجویان نیازمند راه‌اندازی شده و دبیرخانه آن در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه مستقر است. دبیر هیات امنای صندوق، مدیر دانشجویی است و صندوق زیر نظر مدیریت مالی دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

منابع مالی این صندوق از محل کمک‌های صندوق رفاه دانشجویان و اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تأمین می‌شود.

اعطای وام پس از درخواست دانشجو و تصویب در هیات امنای صندوق صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است، با توجه به اعتبارات صندوق در حال حاضر، بر اساس مصوبه هیات امنا، تا پایان امسال، سقف وام ضروری برای هر دانشجو سه میلیون ریال خواهد بود.

دانشجویان متقاضی وام ضروری لازم است پس از مراجعه به دبیرخانه صندوق، نسبت به پُرکردن فرم درخواست وام ضروری اقدام کرده و در صورت وجود مستندات آن‌ها را پیوست کنند.

جلسه هیات امنای صندوق در ابتدای هر ماه تشکیل شده و درخواست‌های ماه قبل را مورد بررسی قرار خواهند داد.

خیرین و نیک‌اندیشان می‌توانند کمک‌های مالی خود را از طریق پرکردن فرم عضویت در صندوق و مشخص کردن مبلغ مورد نظر و مدت پرداخت جهت حل مشکلات دانشجویان نیازمند در اختیار صندوق خیریه و قرض‌الحسنه مهر دانشگاه رازی قرار دهند.

فرم‌های مورد نظر از طریق اتوماسیون اداری برای سایر همکاران ارجمند ارسال خواهد شد. در ضمن فرم‌های مورد نظر نزد حسابداری دانشکده‌ها نیز موجود است.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های مالی خود را از طریق واریز مستقیم به حساب شماره ۱۸۱۲۰۶۷۵۳۹ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه رازی به نام صندوق خیریه مهر رازی واریز کرده و در این کار خیر سهیم شوند.