واعظی انتصاب خلبان نصیرزاده به فرماندهی نهاجا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیامی انتصاب امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت «فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» را تبریک گفت.

متن پیام محمود واعظی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر سرتیپ خلبان جناب آقای عزیز نصیرزاده

انتصاب شایسته جناب‌عالی از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت «فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» را که بیانگر تخصص، تعهد و تجارب ارزشمندتان در عرصه‌های مختلف نظامی و دفاعی است، صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

امید است با تدابیر سازنده و اقدامات مؤثر آن جناب، بیش از پیش شاهد ارتقاء توان نیروی هوایی و تعامل مؤثر با سایر نیروهای مسلح کشور در راستای افزایش اقتدار و توان دفاعی کشور عزیزمان ایران باشیم.

با آرزوی سربلندی روزافزون برای تمامی نیروهای بلند همت و دلاور نظامی به ویژه تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، توفیق شما را در انجام وظایف محوله، از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارم.

محمود واعظی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور