۷ طرح عمرانی هفته دولت در جویبار اجرا می شود

رجبعلی وهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در هفته دولت پنج طرح دربخش های پرورش ماهیان خاویار، اجرای پوشش بتنی و آسفالت افتتاح و دو طرح پرورش ماهیان خاویاری کلنگ زنی می شود ، گفت: مبلغ اجرایی این طرح ها ۱۷ میلیاردو ۲۹۸ میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه افتتاح پرورش ماهیان خاویار در روستای پهناب با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: در این طرح ۱۰ تن گوشت و ۱۰۰کیلو خاویار در طول سال تولید خواهد شد.

وهابی بیان کرد: طرح پوشش بتنی کانال لاینی به طول هفت کیلومتر و هزینه ای بالغ بر ۳۸۷ میلیون تومان درهفته دولت در شهرستان جویبار افتتاح می شود.

فرماندار جویبار از اجرای بهسازی و آسفالت روستاهای کردخیل، آزاد بن پهناب و زرین کلاخبردادو افزود: بهسازی جوی جدول روستای کردخیل به طول ۵۲۰ متر و آسفالت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان، جوی جدول آزاد بن پهناب به طول یک هزارو ۸۰۰ متر با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان و جوی جدول زرین کلا به طول ۸۰۰ متر و آسفالت ۴ هزارو ۲۰۰ متر مربع با اعتبار ۴۷۰ میلیون تومان به درهفته گرامیداشت دولت بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار جویبار از کلنگ زنی دو طرح پرورش ماهیان خاویار در منطقه چپکرود جویبار با اعتبار ۱۵ میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.