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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

رئیس پلیس راه گیلان خبرداد:

۱۹۰ نفر درحوادث جاده ای گیلان از ابتدای سال جاری جان باختند

۱۹۰ نفر درحوادث جاده ای گیلان از ابتدای سال جاری جان باختند

رودسر- رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به آمار تلفات جاده ای این استان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: ۱۹۰ نفر در سال جاری در جاده های گیلان جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور غروب دوشنبه در مراسم آموزش و ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی که در جمع موتورسیکلت سواران دهستان ماچیان شهرستان رودسر برگزار شد، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۰ نفر در جاده های گیلان براثر تصادف جان باختند.

وی با بیان اینکه بیشتر فوتی ها مربوط موتورسیکلت سواران هستند، افزود: از جانباختگان بیش از ۸۰نفر را موتورسیکلت سواران، ۴۵ نفر را عابران پیاده تشکیل می دهند و مابقی مربوط به خودروهای سواری است.

رئیس پلیس راه گیلان در ادامه به میزان تلفات جاده ای سال گذشته نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در آمار فوتی ها ۵ نفر افزایش یافته است.

وی برگزاری دوره های آموزشی برای موتورسیکلت سواران را یکی از برنامه های پلیس راه گیلان عنوان و تصریح کرد: تلاش می شود تا با برگزاری دوره های آموزشی میزان تلفات جاده ای در استان گیلان را کاهش دهیم.

در پایان مراسم ۲۰۰ کلاه ایمنی به حاضران اهدا شد.

کد مطلب 4380553

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