۱۹۰ نفر درحوادث جاده ای گیلان از ابتدای سال جاری جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور غروب دوشنبه در مراسم آموزش و ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی که در جمع موتورسیکلت سواران دهستان ماچیان شهرستان رودسر برگزار شد، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۰ نفر در جاده های گیلان براثر تصادف جان باختند.

وی با بیان اینکه بیشتر فوتی ها مربوط موتورسیکلت سواران هستند، افزود: از جانباختگان بیش از ۸۰نفر را موتورسیکلت سواران، ۴۵ نفر را عابران پیاده تشکیل می دهند و مابقی مربوط به خودروهای سواری است.

رئیس پلیس راه گیلان در ادامه به میزان تلفات جاده ای سال گذشته نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در آمار فوتی ها ۵ نفر افزایش یافته است.

وی برگزاری دوره های آموزشی برای موتورسیکلت سواران را یکی از برنامه های پلیس راه گیلان عنوان و تصریح کرد: تلاش می شود تا با برگزاری دوره های آموزشی میزان تلفات جاده ای در استان گیلان را کاهش دهیم.

در پایان مراسم ۲۰۰ کلاه ایمنی به حاضران اهدا شد.