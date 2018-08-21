زنان سرپرست خانوار گلستانی نیازمند حمایت بیشتری هستند

کلثوم غفاری در گفتگو با مهر، اظهار کرد: توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و آشنائی آنان با شیوه های تولید، مشاغل خانگی و کارگاه های خرد در زمینه های مختلف شغلی امری ضروری و موجب ارتقای زندگی آنان می شود و دستگاه های اجرائی مسئول در این حوزه باید برای بهبود شرایط آنان راهکارهای به روز و ویژه ای را طراحی و اجرا کنند.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار قشری از جامعه هستند که به دلایل مختلف، رسالت نان آوری و مسئولیت های زندگی خانوادگی برعهده آنان قرار گرفته است. زنانی که به رغم شرایط سخت، سرپرستی فرزندانشان را یک تنه عهده‌دار شده اند و اکثراً حاضر به ازدواج مجدد نیستند و حمایت های اجتماعی از این زنان در جامعه علاوه بر القای حس تنها نبودن، نوعی تقدیر از همت آن ها را از سوی جامعه گوشزد می کند.

غفاری ادامه داد: بسیاری از این زنان با داشتن مهارت های هنری و تولیدی در زمینه های مختلف به دلیل فقدان حمایت های لازم از سوی دستگاه های اجرایی از جمله دریافت تسهیلات کم بهره و بازار ثابت برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند و ضروری است تا اقدامات جدی در این زمینه برای حمایت از آنان صورت گیرد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان تصریح کرد: بنا بر آمار موجود بیش از ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در استان وجود دارد که احتمال داده می شود آمار آنان از این تعداد بیشتر باشد، چرا که نام بسیاری از آن ها در لیست های حمایتی ثبت نشده است.

وی افزود: اعتیاد، پایین بودن میانگین سن مردان، نرخ بالای مرگ و میر ناشی از بیماری در مردان، تصادفات منجر به فوت مردان و طلاق از جمله عوامل بازتولید زن سرپرست خانوار هستند و باید برای پیشگری از آسیب های بعدی که این زنان و و فرزندان آنها را تهدید می کند بسته های حمایتی بیشتری ارائه شود.

به گفته غفاری در کنار حمایت و پشتیبانی های فوق، نیازمند آموزش های لازم برای ارتقاء و اصلاح نگاه آحاد مردم در برخورد با این افراد هستیم تا با احساس امنیت بیشتری در جامعه حضور یابند.