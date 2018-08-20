  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲:۲۷

واکنش ترامپ به پاسخ منفی ایران:

برایم مهم نیست رئیس جمهور ایران با من دیدار می کند یا نه

برایم مهم نیست رئیس جمهور ایران با من دیدار می کند یا نه

رئیس جمهور آمریکا که چندی پیش از آمادگی خود برای دیدار با همتای ایرانی اش خبر داده بود مدعی شد این دیدار برایش چندان اهمیتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که به داشتن مواضع ناپخته در عرصه بین الملل مشهور است، طی اظهاراتی بر خلاف مواضع پیشینش سخن گفت.

وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد این که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران حاضر به دیدار با او می شود یا نه، اهمیتی برایش ندارد.

این در حالی است که پیشنهاد دیدار دوجانبه با روحانی، از سوی شخص ترامپ مطرح شده و خواسته طرف ایرانی نبوده است.

ترامپ در ادامه افزود اگر رئیس جمهور ایران بخواهد، با وی دیدار می کند و در غیر اینصورت اهمیتی به این موضوع نمی دهد.

در همین رابطه «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا بار دیگر شروط ۱۲ گانه واشنگتن برای مذاکره با ایران را مطرح کرده است.

این در حالی است که ایران با توجه به عهدشکنی های پی در پی و خصومت ورزی دیرینه آمریکایی ها با ملت ایران، هر گونه مذاکره با این کشور را رد کرده است.

کد مطلب 4380579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها