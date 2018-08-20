برایم مهم نیست رئیس جمهور ایران با من دیدار می کند یا نه

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که به داشتن مواضع ناپخته در عرصه بین الملل مشهور است، طی اظهاراتی بر خلاف مواضع پیشینش سخن گفت.

وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد این که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران حاضر به دیدار با او می شود یا نه، اهمیتی برایش ندارد.

این در حالی است که پیشنهاد دیدار دوجانبه با روحانی، از سوی شخص ترامپ مطرح شده و خواسته طرف ایرانی نبوده است.

ترامپ در ادامه افزود اگر رئیس جمهور ایران بخواهد، با وی دیدار می کند و در غیر اینصورت اهمیتی به این موضوع نمی دهد.

در همین رابطه «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا بار دیگر شروط ۱۲ گانه واشنگتن برای مذاکره با ایران را مطرح کرده است.

این در حالی است که ایران با توجه به عهدشکنی های پی در پی و خصومت ورزی دیرینه آمریکایی ها با ملت ایران، هر گونه مذاکره با این کشور را رد کرده است.