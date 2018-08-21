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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۴۲

تحولات یمن؛

خنثی‌سازی عملیات متجاوزان در عسیر/هلاکت ۴نظامی سعودی در ساحل غربی

خنثی‌سازی عملیات متجاوزان در عسیر/هلاکت ۴نظامی سعودی در ساحل غربی

ارتش و کمیته های مردمی یمن ضمن ناکام گذاشتن عملیات متجاوزان سعودی در شهر مرزی عسیر، ۴ تَن از عناصر متجاوز در ساحل غربی را به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، متجاوزان سعودی تلاش کردند به مناطق «جبل المصانع»، «رأس» و «عرف» در شهر مرزی عسیر یورش برند.

بر اساس این گزارش، تلاش متجاوزان سعودی برای یورش به این مناطق با دخالت ارتش و کمیته های مردمی یمن خنثی شد.

نیروهای یمنی طی عملیاتی در عسیر شماری از متجاوزان سعودی را به قتل رساندند.

از سوی دیگر، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند ۴ نظامی سعودی را در جبهه الجبلیه در ساحل غربی به هلاکت برسانند.

این در حالی است که تک تیراندازان یمنی در جبهه الضباب در تعز ۴ تَن از مزدوران سعودی را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 4380607

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