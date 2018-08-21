احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان اواخر تابستان در اسلواکی برگزار میشود و یک کشتی گیر قمی در اردوی تیم ملی برای حضور در این رقابت مهم بین المللی حضور دارد.
وی افزود: علیرضا نجاتی کشتیگیر قمی که پیش از این در ردههای سنی پایه بارها افتخار آفرینی کرده است برای حضور در این رقابتها عزم خود را جزم کرده و هم اکنون در راه آمادگی برای حضور در مسابقات جهانی جوانان در تمرین تیم ملی کشتی جوانان حاضر شده است.
دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان تا ۷ شهریورماه در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود و در وزن ۶۰ کیلوگرم علیرضا نجاتی از قم برای شرکت در این اردو فراخوانده شده است.
رضایی بیان داشت: رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۶ شهریور تا اول مهرماه در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار خواهد شد و علاوه بر این مسابقات، امیدواریم کشتی قم امسال در رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال نیز نمایندگانی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: در مسابقات کشتی اجرای فنون خردسالان کشور در کنگاور استان کرمانشاه تیم کشتی خردسالان قم در گروه سوم این رقابتها، پس از تیمهای اصفهان و کردستان سوم شد.
دبیر هیئت کشتی قم در گفتگو با مهر:
کشتیگیر قمی گزینه اعزام به مسابقات جهانی اسلواکی است
قم - دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: علیرضا نجاتی، کشتیگیر قمی گزینه اعزام به مسابقات جهانی کشتی جوانان در اسلواکی است.
احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان اواخر تابستان در اسلواکی برگزار میشود و یک کشتی گیر قمی در اردوی تیم ملی برای حضور در این رقابت مهم بین المللی حضور دارد.
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