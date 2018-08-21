حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه‌های روز عرفه در ۱۰۲ مسجد استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا در ۳۶ مسجد استان برنامه محوری برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: برای برگزاری برنامه‌های عید قربان بیش از ۴۸۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شدند که از این تعداد ۳۹۱ مبلغ و مابقی مبلغه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در این میان در روستاها، مراکز و مؤسسات فرهنگی و مذهبی و مساجد محوری استان زنجان دعای پرفیض عرفه قرائت خواهد شد.

صفی یاری تأکید کرد: روز عرفه روز دعا و نیایش است و دعا تنها چیزی است که خدا آن را به انسان عنایت کرده است.

وی افزود: خداوند در این روز مبارک و پربرکت بسیاری از بندگان خود را از آتش دوزخ رها می‌کند و آنان را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد.