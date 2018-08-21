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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد:

برگزاری برنامه‌های روز عرفه در ۱۰۲ مسجد استان زنجان

برگزاری برنامه‌های روز عرفه در ۱۰۲ مسجد استان زنجان

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری برنامه‌های روز عرفه در ۱۰۲ مسجد استان زنجان خبر داد.

حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه‌های روز عرفه در ۱۰۲ مسجد استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا در ۳۶ مسجد استان برنامه محوری برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: برای برگزاری برنامه‌های عید قربان بیش از ۴۸۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شدند که از این تعداد ۳۹۱ مبلغ و مابقی مبلغه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در این میان در روستاها، مراکز و مؤسسات فرهنگی و مذهبی و مساجد محوری استان زنجان دعای پرفیض عرفه قرائت خواهد شد.

صفی یاری تأکید کرد: روز عرفه روز دعا و نیایش است و دعا تنها چیزی است که خدا آن را به انسان عنایت کرده است.

وی افزود: خداوند در این روز مبارک و پربرکت بسیاری از بندگان خود را از آتش دوزخ رها می‌کند و آنان را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد.

کد مطلب 4380751

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