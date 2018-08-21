حجتالاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامههای روز عرفه در ۱۰۲ مسجد استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا در ۳۶ مسجد استان برنامه محوری برگزار میشود.
وی اظهار کرد: برای برگزاری برنامههای عید قربان بیش از ۴۸۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شدند که از این تعداد ۳۹۱ مبلغ و مابقی مبلغه هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در این میان در روستاها، مراکز و مؤسسات فرهنگی و مذهبی و مساجد محوری استان زنجان دعای پرفیض عرفه قرائت خواهد شد.
صفی یاری تأکید کرد: روز عرفه روز دعا و نیایش است و دعا تنها چیزی است که خدا آن را به انسان عنایت کرده است.
وی افزود: خداوند در این روز مبارک و پربرکت بسیاری از بندگان خود را از آتش دوزخ رها میکند و آنان را مورد عفو و بخشش قرار میدهد.
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