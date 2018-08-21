انبار کالاهای برقی و لوازم خانگی احتکار شده در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان وبلوچستان، در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و برگرداندن آرامش روانی به جامعه، تیم های تخصصی پایش و رصد بازار توسط سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان وبلوچستان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

این تیم‌ها در رصد شبانه روزی خود و اشراف اطلاعاتی مناسب با بهره گیری از اخبار مردمی که از طریق تماس با سامانه ۱۱۴ ستادخبری اطلاعات گرفته شده بود موفق شدند یک ‌انبار مملو از لوازم خانگی و برقی احتکار شده در زاهدان را کشف‌کنند.

پاسداران‌گمنام امام زمان سازمان اطلاعات سپاه استان پس از هماهنگی با مقام قضایی، با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیزات حکومتی عصر روز گذشته با ورود به این انبار مقدار زیادی کالاهای احتکار شده را کشف کردند.

این اقلام شامل حجم زیادی اسپیلت، جارو برقی، لباسشویی، اجاق گاز، تلویزیون و... بود که با توجه به حجم کالا و موجودی انبار، مراحل تخمین قیمت کالاها زمان بر است.

سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان وبلوچستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم با این سازمان اعلام کرد که شماره‌تلفن ۱۱۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارشات شهروندان می باشد.