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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

سخنگوی دولت آلمان:

موضوع حمایت برلین از آنکارا تازگی ندارد

موضوع حمایت برلین از آنکارا تازگی ندارد

سخنگوی دولت آلمان در واکنش به اظهارنظرهای مختلف در خصوص حمایت اقتصادی برلین از آنکارا تاکید کرد که این موضوع جدیدی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، «استفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان در واکنش به مواضع برخی از مقامات و احزاب این کشور در خصوص حمایت اقتصادی برلین از آنکارا گفت: موضوع ارائه کمک از سوی آلمان موضوع تازه ای نیست.

وی در ادامه افزود: در عین حال ما علاقمندیم که اوضاع و شرایط به ثبات و آرامش برسد.

این در حالی است که «فولکر کئودر » رئیس فراکسیون احزاب مسیحی خواستار کمک های اتحادیه اروپا به ترکیه شده است که این در خواست با مخالفت «گونتر اوتنینگر» کمیسر آلمانی بودجه اروپا روبرو شده است. وی در این باره گفت: ترکیه عضو اتحادیه اروپا نیست، پس اتحادیه اروپا نمی تواند به آنها در این زمینه کمک کند.

کد مطلب 4380920
شقایق لامع زاده

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