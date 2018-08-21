به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی یکی از چند مصدوم فصل گذشته استقلال و یکی از دو بازیکنی بود که از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب شد و به ناچار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به همین دلیل نام محسن کریمی در لیست نیم فصل نخست استقلال قرار نگرفت تا این بازیکن با فراغ بال به درمان زانوی آسیب دیده اش بپردازد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این بازیکن مشخص کرد کریمی از هفته آینده می‌تواند با حضور در تمرینات گروهی دویدن زیر نظر کادر پزشکی را آغاز کند.

این بازیکن تا پایان نیم فصل می‌تواند به آمادگی لازم جهت حضور در میدان رسیده و از ابتدای نیم فصل دوم به نفرات استقلال اضافه خواهد شد.