پرتوآذر: به قولی که برای جنگیدن داده بودم عمل کردم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، فرانک پرتو آذر دختر دوچرخه سوار ایران که با وجود شایستگی نتوانست به مدال بازی های آسیایی برسد پس از این اتفاق بد گفت: در استارت نفر اول بودم اما بدشانسی آوردم و زنجیر دوچرخه ام پاره شد. چون در رشته ما فقط در یک سری از جاها می شود تعمیرات را انجام داد مجبور شدم برای دقایقی دوچرخه ام را کول کنم به همین دلیلی خیلی عقب افتادم.

پرتو آذر تصریح کرد: من عقب افتادم اما اگر لیست نهایی را نگاه کنید غیر از دور اول در بقیه مسیر نفر دوم بوده ام.مدال نقره کمترین مدالی بود که باید به من می رسید من قول داده بودم تا آخرش بجنگم و جنگیدم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت زنجیر چرخ پایین بود یا اینکه مشکل دیگری به وجود آمد گفت: زنجیر کیفیت داشت. خیلی از قهرمان های دنیا از این زنجیر استفاده می کنند اما من بدشانس بودم.

پرتو آذر در پایان درباره برنامه اش برای آینده گفت: همه انرژی ام را برای بازی های آسیایی گذاشته بودم. به ایران برگردم مسابقات قهرمانی کشور را داریم و پس از آن در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کنم.

وی ادامه داد: من اوج فصلم را برای بازی های آسیایی در نظر گرفته بودم به همین دلیل در مسابقات قهرمانی جهان دنبال مدال نیستم، انشاالله مسابقه بعدی.