بیش از ۳۹ هزار تن نهاده دامی در ۵ ماه بین دامداران توزیع شد

علی اکبر نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید کنندگان بخش دام و طیور استان، از ابتدای سال جاری تاکنون این اداره اقدام به توزیع ۳۹ هزار تن انواع نهاده های دامی کرد.

وی بیان داشت: در این مدت ۳.۴ هزار تن ذرت، ۳۰ هزار تن ذرت، ۵.۳ هزار تن کنجاله سویا بین تولید کنندگان دام توزیع شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان تصریح کرد: این اقدام در راستای تنظیم بازار و در جهت جلوگیری از افزایش نرخ مرغ گرم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این میزان نهاده بابت تسویه حساب قراردادهای خرید مرغ منجمد، فروش نقدی بوده که از محل انبارهای استان یا صدور معرفی نامه به سایر استان ها تحویل شده است.

نجفی اضافه کرد: برای رفاه حال شهروندان اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان آمادگی دارد نسبت به توزیع مرغ منجمد اقدام کند.