فرهنگ جامعه باید مجهز به سیستم دفاعی قوی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با مدیران ادارات تابعه وزارت دفاع در خراسانجنوبی اظهار کرد: دفاع موضوعی است که به صورت طبیعی در همه موجودات خلقت و در نظام آفرینش تعبیه شده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در همه حیوانات و گیاهان و حتی بدن انسان نیز به نوعی موضوع دفاع وجود دارد و از این جهت است که پزشکان میگویند اگر یک بیماری سیستم دفاعی بدن را تضعیف کند دهها بیماری دیگر به سراغ انسان میآید.
عبادی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که انسان دارای فکر، اندیشه، عقیده و فرهنگ است که در شرایط امروز جهانی این مؤلفهها برای حفاظت و مراقبت از خود باید مجهز به سیستم دفاعی قوی باشند.
وی افزود: اگر تشکیلات فرهنگی انسان مجهز به سیستم دفاعی نباشد با دیدن یک فیلم دچار تزلزل در اعتقادات و بنیانهای فکری و عقیدتی میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسانجنوبی گفت: در پیکره جامعه انسانی از بُعد اجتماعی نیز باید تشکیلات دفاعی وجود داشته باشد چرا که تجربه ثابت کرده است که اگر ملتها ضعیف باشند استکبار جهانی به راحتی به آنان آسیب میزند.
عبادی اظهار کرد: اینکه استکبار نسبت به موشکهای ساخت صنعت دفاعی ایران احساس خطر میکند به واسطه آن است که میخواهد ایران را در جایگاه کشوری ضعیف ببیند که البته این خواب آنها تعبیر نخواهد شد.
وی یادآور شد: اسلامی که برای یک سیلی ساده مجازات دیه تعیین کرده است هیچگاه با جنگ و کشتار موافق نیست اما اگر کسی به ما ظلم کند حتما دفاع خواهیم کرد.
احمد متقینیا مدیر ارشد وزارت دفاع در خراسانجنوبی نیز در این دیدار در جملاتی کوتاه اظهار کرد: امکانات و وضعیت دفاعی ایران در مقایسه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از جهات مختلف قابل مقایسه نیست.
وی یادآور شد: تلاشها و مجاهدتهای مجموع وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور باعث شده که دشمنان و بدخوان جرأت نداشته باشند نیتهای شوم خود درباره ایران اسلامی را اجرایی و عملیاتی کنند
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