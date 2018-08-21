مطالبه ۴۵۰ میلیاردی ساتبا از دولت/ رشد ۴۱۰مگاواتی ظرفیت تولید برق

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران در نشست خبری با بیان اینکه از دو سال قبل صنعت تولید برق از انرژی تجدیدپذیر وارد فصل تازه ای شده است، گفت: طی دو سال گذشته توانسته ایم ۶۴۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر را بهره برداری کنیم و تا پایان سال جاری نیز ۴۱۰ مگاوات دیگر که در حال ساخت است، به این ظرفیت تولید اضافه می شود.

وی مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در دو سال گذشته تاکنون را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد: تمامی این مبلغ از طریق بخش مردمی تامین شده اند و حتی یک ریال از سرمایه بخش دولتی استفاده نکرده ایم. از سویی دیگر با توجه به اینکه یازده تولیدکننده داخلی ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروگاه های تجدیدپذیر را تولید می کنند، اگر سرمایه گذاران از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند، برق نهایی آنها را ۳۰ درصد گران تر می خریم که به نظر می رسد مشوق خوبی برای فعالان این حوزه باشد.

به گفته این مقام مسئول: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ شاهد رشد ۴۰ درصدی ساخت و بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور بودیم. این در حالی است که در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ این رشد ظرفیت به ۷۰ درصد رسیده است.

صادق زاده با بیان اینکه در حال تغییر ریل در استفاده و خلق منابع تولیدی برق هستیم، اظهارداشت: این تغییر ریل نباید به کندی یا با سرعت انجام گیرد. البته ایران از نظر ذخایر انرژی تجدیدپذیر نسبت به قاره اروپا به طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر منابع طبیعی در این بخش در اختیار دارد.

مدیرعامل ساتبا افزود: ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر از قبوض مشترکین کسر می شد که سال گذشته این رقم به ۵۰ تا ۶۰ ریال رسید که با توجه به حمایت های دولت و مجلس، پیش بینی می شود توسعه این نیروگاه ها با سرعت مطلوبی انجام شود.

وی میزان بودجه تخصیص داده شده به توسعه بخش تولید برق تجدیدپذیر را در قانون بودجه ۹۶ میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و از ۵۰۰ میلیارد باقی مانده از ابتدای سال ۹۷ چند روز پیش اعلام شد که ۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است که با توجه به کندی روند پرداخت به نظر می رسد روند سال گذشته در بخش پرداختی ها تکرار می شود.

صادق زاده با اشاره به اینکه با وجود افزایش نرخ ارز و طبیعتاً افزایش بخشی از هزینه ها برای سرمایه گذاران این حوزه میزان صدور پروانه احداث کاهشی نداشته است، توضیح داد: طی دو سال گذشته تلاش کرده ایم تا سرمایه گذاری در حوزه تولید برق تجدیدپذیر ها را برای اقشار ضعیف و حتی عموم مردم فراهم کنیم. چرا که در این شیوه تولید برق در نقطه مصرف انجام می شود بنابراین شاهد تلفات نیستیم. این در حالی است که اکنون ۱۷۰۰ نیروگاه کوچک در روستاهای سراسر کشور و بخش های کمتر توسعه یافته داریم که به خودی خود نقش قابل توجهی در اشتغالزایی دارند.

به گفته این مقام مسئول: وزارت نیرو هیچگونه بدهکاری به مشترکین خود در بخش تولید برق تجدیدپذیر ندارد.