به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از بازی فردای استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته پنجم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ فوتبال گفت: من ابتدای فصل و در بازی اول گفتم که لیگ امسال خیلی بهتر از فصل گذشته است. نتیایج هفته های قبل را ببینید متوجه می شوید خیلی تیم ها بهتر هستند.

وی ادامه داد: این برای فوتبال ایران بسیار خوب است که اینقدر پیشرفت دارد. وقتی که شما نتیجه بازی آخر پرسپولیس را ببینید که صفر - صفر کرده است، باید بگویم من خیلی غافلگیر نشدم از عملکردی که داشتیم.

سرمربی تیم استقلال در این رابطه ادامه داد: دلیل این موضوع این است که چهار لیدر خودمان را از دست دادیم و یکسری بازیکن جوان گرفتیم. این برای بازیکن جدید و جوان راحت نیست که از باشگاه های کوچکتر به استقلال آمده اند. آنها قبلا ۴۰۰ همراه در صفحات مجازی داشتند اما حالا ۵۰ هزار نفر آنها را دنبال می کنند. فشار زیادی روی شانه های آنهاست.

شفر درباره شرایط استقلال تهران تصریح کرد: خیلی سخت تمرین می کنیم، درکل تمرینات فشرده ای داریم. البته این برای بازیکن آسان نیست. می دانم در آلمان وقتی یک بازیکن به بایرن مونیخ برود تفاوت وجود دارد تا خودشان را برسانند. بازیکنانی مثل گرو و نیومایر که دیر به ما اضافه شده اند باید خودشان را زودتر برسانند.

شفر درباره وضعیت گرو اظهار داشت: او کمی مصدومیت داشت اما حالا شرایط خوبی دارد. من باید بازیکنان اصلی ام را برای بازی فردا مشخص کنم و امیدوارم یازده نفر را خیلی خوب در ترکیب تیم قرار دهم.

سرمربی استقلال تهران درباره احتمال حضور فرشید باقری در ترکیب استقلال تهران تصریح کرد: فرشید باقری امروز در تمرین خواهد بود. او باید این پیغام را به ما بدهد که شرایطش چگونه است. آیا می تواند بازی کند یا نه. او یکی از بهترین بازیکنان ما مقابل تراکتور بود. باید ببینیم شرایطش بعد از بازی چطور است؟

سرمربی استقلال تهران درباره شناخت خود از فولاد خوزستان گفت: آنها سرعت بالایی دارند و می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند. تیم ها وقتی مقابل استقلال بازی می کنند عملکرد بهتری را نسبت به سایر بازی های خود دارند. در نیمه دوم بازی با پارس جنوبی جم خوب بازی کردیم اما گل نزدیم. در بازی با تراکتور هم یکی از گل هایی که آنها زدیم را مدافع تیمشان زد. شبیه به آنچه آرمین سهرابیان در بازی با پارس گل به خودی زد. به هر حال این اتفاقات طبیعی است. دنبال این هستیم که کار تیمی خوبی انجام دهیم.

وی درباره احتمال استراحت به بازیکنان اصلی در بازی فردا با فولاد به دلیل تقابل با السد قطر در لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: نه! من این کار را نمی کنم. بازی فردا برای ما مهم است و با السد هفته آینده بازی داریم. مهم برایمان این است که فردا بازی خوبی انجام دهیم. در بازی قبلی دو بازیکن را بین دونیمه عوض کردیم و بهتر بازی کردیم. اما آنهایی که تعویض کردیم بسیار برایمان مهم هستند. اگر دست به تعویض آنها زدیم به خاطر تغییر تاکتیکی بود.

شفر درباره احتمال حضور بازیکنان جدید مثل میثم تیموری که جدیدا با این تیم تمرین می کند خاطرنشان کرد: درباره آنها باید کادر پزشکی نظر بدهد و با آنها کار کنند تا خودشان را به شرایط برسانند. مهرشاد رهبر را به عنوان فیزیوتراپیست داریم. در کنار او و کادر پزشکی فیلیپ را به عنوان مربی بدنساز داریم که روی بازیکنان کار می کنند. مثلا در بازی قبلی می خواستیم الحاجی گرو را بازی دهیم اما کادر پزشکی اعلام کرد بهتر است بازی نکند.

وی درباره حضور صفا حسین بازیکن عراقی در استقلال افزود: در آلمان درباره بازیکنی که در تیم وجود خارجی ندارد اظهار نظر نمی کنند.

مدیر رسانه ای استقلال تهران وقتی اصرار خبرنگاران را برای ترجمه سوالاتش دید سوال در خصوص اظهار نظر برانکو ایوانکوویچ را ترجمه کرد تا شفر اینگونه پاسخ دهد: من و برانکو شاید دوستی قدیمی و نزدیکی نداشته باشیم اما برانکو را خیلی خوب می شناسم. صحبتی که او درباره اتفاقات شش ماه پیش کرده است خیلی مهم است؟! ما هیچ مشکلی با هم نداریم. ایشان تاثیر خوبی داشته است. امیدوارم پرسپولیس مقابل الدحیل نتیجه خوبی بگیرد. مطمئنم هواداران زیادی هم برایشان می آیند. امیدوارم ما السد را ببریم و آنها هم الدحیل را ببرند تا امسال 4 بار با هم بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: پایان تمام این صحبت ها فوتبال ایران است. اگر استقلال و پرسپولیس صعود کنند برای فوتبال ایران خوب است. کسی نمی تواند بگوید تیم های ایرانی ضعیف تر از لیگ های مثل بلژیک هستند. شما خبرنگار ایرانی هستید و این حرف ها را باید بدانید. وقتی پرسپولیس ببرد من خیلی خیلی خوشحال می شوم. مطمئن باشید برانکو هم همین دیدگاه را دارد. این برای همه و ما خبرنگاران عالی است که دو تیم در نیمه نهایی داشته باشیم. باور داشته باشید لیگ ایران خیلی بهتر است.

سرمربی استقلال تهران اذعان داشت: ما یک جشن پس از قهرمانی جام حذفی داشتیم. جشنی که اسپانسر ما داشتند. استقلال و پرسپولیس لازم است بازیکنان خیلی خوب و جوانی همچون سجاد آقایی، صیادمنش و ... داشته باشد. این برای فوتبال ایران خوب است. برانکو در پرسپولیس هم خیلی خوب است.

شفر درباره مشکلات به وجود آمده در خصوص نیمکت نشینی حسین حسینی و شایعه موافقت وی با جدایی این دروازه بان گفت: اول باید بگویم این صحبت ها که می گویند من موافقم یا نه شایعه است. در رابطه با اینکه حسینی به شیراز رفته است من نمی خواستم پاسخ بدهم. اما دقیقا به شما می گویم. همکار شما گفتند استقلال یکی از بهترین تیم ها در لیگ ایران بوده است. ما یک خانواده هستیم. استقلال اسم بسیار بزرگی است و من مثل پدر این خانواده هستم.

وی ادامه داد: من باید تمام اعضای تیمم را مثل خانواده ببینم که همه کار برای موفقیت می کنند. هر بازیکن و حتی عضو کادر فنی که نخواهد برای استقلال کار کند و می خواهد برای خودش کارکند باید بیاید پیش من و بگوید من نمی خواهم برای استقلال بازی کنم. من به او می گویم یک میلیون دلار بده و برو!

وینفرد شفر خاطرنشان کرد: بازی با الریان در لیگ قهرمانان را به یاد دارید. در بازی های آسیایی فصل قبل چند بازیکنمان را نداشتیم. حسین حسینی در بازی با الریان بسیار خوب بازی کرد. ما به دروازه بانی باتجربه نیاز داریم که با مدافعان صحبت کند. الهلال اسم خیلی بزرگی بود و دروازه بان نباید مضطرب می شد. رحمتی هر روز خیلی تلاش کرد برای جایگاه خودش! وقتی چنین شرایطی وجود داشت.

سرمربی استقلال ادامه داد: رحمتی آمد و با مدافعان صحبت کرد. خیلی خوب هم این کار را کرد و ما هم با یک گل آنها را بردیم. اما پس از آن باز هم ما دروازه مان را عوض کردیم. رحمتی در آسیا رکورد خیلی خوبی داشت اما ما حسینی را که دروازه بان سریع است را قرار دادیم. در واقع ما برای هر بازی بعدی فکر می کنیم که چه کنیم. ما یک خانواده هستیم و من پدر این باشگاه هستم. باید فرزندانم را نگاه کنم که بهترین کار برای ۳۰ میلیون هوادار چیست. هوادارانی داریم که با ۷ الی ۸ ساعت فاصله می آیند تا استقلال را تشویق کنند. این برای تیم یک فشار است اما مسئولیتمان هم بالاست. خوشحالم اینجا هستم و خوشحالم از اینکه چنین جایی هستم. در تیم ما اگر کسی بخواهد مشکلی درست کند من به عنوان پدر با کسانی که خارج از این خانه می خواهند مشکل درست کنند با اینکه خیلی مهربان هستم اما محکم برخورد می کنم. ۵۰ سال است در این کار هستم.

سرمربی آبی‌پوشان پایتخت بار دیگر اصرار به برخورد قاطع با متخلفان کرد و گفت: شاید یک شخصی خوشحال نباشد از اینکه در استقلال است. من مشکلی ندارم اما یک میلیون دلار بگیرد و سپس برود. من در باشگاههای دیگر هم مربی بوده ام. در اروپا هم مربیگری کرده ام. باید بگویم هر دو دروازه بان ما این کیفیت را دارند که در اروپا بازی کنند. اجازه دهید من یک مشورت بدهم. زمانیکه می نشینم و بازی یک مهاجم را می بینم به ژورنالیست های شهری که آن بازیکن بازی می کند زنگ می زنم از آنها می پرسم شخصیت این بازیکن چگونه است؟ اگر بگویند او مصاحبه هایی در روزنامه‌ها علیه مربی‌اش داشته است باید بگویم من چنین بازیکنی را نمی خواهم.