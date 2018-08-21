میانگین مصرف آب در مراغه ۸.۳ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صدیقی روز سه شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی بانوی آب افزود: در سالجاری سه میلیون و ۲۱۲ هزار متر مکعب آب در بخش خانگی مراغه مصرف شده که با توجه به وجود ۵۸ هزار و ۹۳۴ انشعاب خانگی، میانگین مصرف به ۵۴.۵ متر مکعب رسیده است.

وی ادامه داد: این در حال است که در مدت مشابه سال گذشته و با توجه به وجود ۵۷ هزار و ۴۷۲ انشعاب، ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار مترمکعب آب شرب مصرف شده و میانگین آن به ازای هر انشعاب ۵۰.۳ مترمکعب بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش میانگین مصرف آب شرب تصفیه شده، امسال صرفه جویی در این بخش اتفاق نیافتاده و افزایش داشته است.

صدیقی با اشاره به رشد مصرف بی رویه آب در مصارف خانگی گفت: هم اکنون میانگین روزانه مصرف هر شهروند مراغه ای ۲۴۰ لیتر است که با استاندارد ۱۵۰ لیتر در روز فاصله چشمگیری دارد.

وی با بیان اینکه برای تولید و تصفیه هر مترمکعب آب شرب حدود ۱۲ هزار ریال هزینه می شود افزود: با وجود هزینه بالای تولید، از هر مشترک به صورت میانگین سه هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب دریافت می شود.

وی ادامه داد: تصفیه خانه موجود آب مراغه با گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر آن، با وجود هزینه های بالا و استهلاک آن به همت کارکنان این شرکت، در حال فعالیت است.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازی در قالب همایش ها و کارگاه های آگاه سازی با مضمون صرفه جویی در مصرف آب و رعایت الگوی مصرف می تواند راهکاری موثر در کاهش هدررفت این نعمت الهی باشد.

وی گفت: با توجه به روند خشکسالی و نیز هزینه ها و مشکلات استحصال آب شرب بهد اشتی، خانواده ها می توانند با رعایت الگوهای صحیح مصرف، از هدر رفت و از بین رفتن منابع آبی موجود پیشگیری کنند.