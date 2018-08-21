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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

میانگین مصرف آب در مراغه ۸.۳ درصد افزایش یافته است

میانگین مصرف آب در مراغه ۸.۳ درصد افزایش یافته است

مراغه- مدیر شرکت آب و فاضلاب مراغه با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب گفت: از ابتدای سال تاکنون میانگین مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان ۸.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صدیقی روز سه شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی بانوی آب افزود: در سالجاری سه میلیون و ۲۱۲ هزار متر مکعب آب در بخش خانگی مراغه مصرف شده که با توجه به وجود ۵۸ هزار و ۹۳۴ انشعاب خانگی، میانگین مصرف به ۵۴.۵ متر مکعب رسیده است.

وی ادامه داد: این در حال است که در مدت مشابه سال گذشته و با توجه به وجود ۵۷ هزار و ۴۷۲ انشعاب، ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار مترمکعب آب شرب مصرف شده و میانگین آن به ازای هر انشعاب ۵۰.۳ مترمکعب بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش میانگین مصرف آب شرب تصفیه شده، امسال صرفه جویی در این بخش اتفاق نیافتاده و افزایش داشته است.

صدیقی با اشاره به رشد مصرف بی رویه آب در مصارف خانگی گفت: هم اکنون میانگین روزانه مصرف هر شهروند مراغه ای ۲۴۰ لیتر است که با استاندارد ۱۵۰ لیتر در روز فاصله چشمگیری دارد.

وی با بیان اینکه برای تولید و تصفیه هر مترمکعب آب شرب حدود ۱۲ هزار ریال هزینه می شود افزود: با وجود هزینه بالای تولید، از هر مشترک به صورت میانگین سه هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب دریافت می شود.

وی ادامه داد: تصفیه خانه موجود آب مراغه با گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر آن، با وجود هزینه های بالا و استهلاک آن به همت کارکنان این شرکت، در حال فعالیت است.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازی در قالب همایش ها و کارگاه های آگاه سازی با مضمون صرفه جویی در مصرف آب و رعایت الگوی مصرف می تواند راهکاری موثر در کاهش هدررفت این نعمت الهی باشد.

وی گفت: با توجه به روند خشکسالی و نیز هزینه ها و مشکلات استحصال آب شرب بهد اشتی، خانواده ها می توانند با رعایت الگوهای صحیح مصرف، از هدر رفت و از بین رفتن منابع آبی موجود پیشگیری کنند.

کد مطلب 4381172

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