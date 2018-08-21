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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

«فاصله کانونی» بین ایران و آلمان ایجاد می‌شود

«فاصله کانونی» بین ایران و آلمان ایجاد می‌شود

موسیقی- نمایش «فاصله کانونی» محصول مشترک ایران و آلمان به زودی در تهران اجراهای خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی- نمایش دوزبانه «فاصله‌ کانونی» به کارگردانی رامین بیات محصول مشترکی از ایران و آلمان است که به زودی در تهران روی صحنه خواهد رفت. این اثر با طرحی از آمین فیض آبادی و آهنگسازی و کارگردانی هنری وی بعد از تهران در سالن اپرای برلین نیز اجرا خواهد داشت.

آرش سرکوهی نمایشنامه این اثر را نوشته است. رضا بهبودی و کلادیا فان هسلت بازیگران این نمایش هستند که مدتی پیش تمرینات خود را آغاز کرده اند. همچنین آنسامبل لوکس ان- ام از آلمان اجرای موسیقی این اثر را به عهده خواهد داشت.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: شخصیت های این نمایش به واقعیت وجودی خود شک می‌کنند و سیزیف وار به دنبال حل این مشکل‌اند.

به زودی محل اجرا و تاریخ این موسیقی - نمایش اعلام خواهد شد.

عکس کنار خبر از البرز تیمورزاده است.

کد مطلب 4381184
آروین موذن زاده

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