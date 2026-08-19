حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از شیوه فعلی دهک‌بندی و نحوه شناسایی مشمولان طرح کالابرگ، اظهار کرد: مبنای دهک‌بندی و روش‌هایی که برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها نیازمند بازنگری جدی است و در شرایط فعلی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی واقعی مردم ارائه دهد.

وی ادامه داد: دهک‌بندی باید بر اساس درآمد، هزینه‌های واقعی زندگی، دارایی‌های قابل اتکا و قدرت خرید خانوار انجام شود، نه اینکه صرفا برخی شاخص‌ های ثبتی و اطلاعات بانکی، ملاک تصمیم‌ گیری قرار گیرد.

وی افزود: ممکن است خانواری در ظاهر دارای برخی دارایی‌ها یا تراکنش‌های مالی باشد، اما درآمد مستمر و قدرت خرید متناسب با آن نداشته باشد و در مقابل، خانواری با درآمد بالا به‌دلیل نحوه ثبت دارایی‌ها در دهک پایین‌تری قرار گیرد.

ممکان با تأکید بر اینکه عدالت در پرداخت یارانه، از عدالت در شناسایی خانوارها آغاز می‌شود، اظهار کرد: اگر قرار است منابع محدود دولت به شکل هدفمند به دست اقشار نیازمند برسد، ابتدا باید سازوکار شناسایی مشمولان اصلاح شود. اعتراضات مردم به دهک‌بندی نیز باید به‌صورت واقعی و کارشناسی بررسی شود و امکان اصلاح اطلاعات و رسیدگی مؤثر به درخواست خانوارها وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی تصریح کرد: مبلغ فعلی کالابرگ با شرایط اقتصادی و سطح قیمت کالاهای اساسی تناسب کافی ندارد. اگر هدف از اجرای کالابرگ، حمایت مؤثر از سفره مردم و حفظ قدرت خرید خانوار است، باید رقم آن متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت تعیین شود.

وی ادامه داد: مبلغ کالابرگ باید حداقل دو برابر شود تا بتواند بخشی از فشار اقتصادی واردشده به خانوارها را جبران کند. پرداخت مبلغی که سهم محدودی از هزینه‌های واقعی سبد کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد، عملاً نمی‌تواند به هدف اصلی طرح که حمایت از معیشت مردم است، منجر شود.

ممکان تاکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود، موضوع نحوه دهک‌بندی، دقت اطلاعات اقتصادی خانوارها و میزان حمایت در قالب کالابرگ را پیگیری خواهد کرد. سیاست حمایتی زمانی موفق است که هم جامعه هدف به‌درستی شناسایی شود و هم میزان حمایت متناسب با نیاز واقعی مردم باشد.

وی گفت: هدف از کالابرگ نباید صرفا پرداخت یک اعتبار محدود باشد؛ بلکه باید حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین حداقل‌های معیشتی خانوارها باشد. برای رسیدن به این هدف، هم مبنای دهک‌بندی باید اصلاح شود و هم مبلغ کالابرگ متناسب با واقعیت اقتصادی جامعه افزایش یابد.