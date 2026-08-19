 ۲۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در اصفهان توقیف شد

احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و انهدام یک مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز در حاشیه شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: با هوشیاری ماموران پلیس، ۲۰ دستگاه ماینر فعال در یک انبار شناسایی و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در تشریح جزئیات این عملیات انتظامی بیان کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز در یکی از انبارهای واقع در حاشیه این شهرستان، موضوع بهطور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از بررسیهای میدانی و اطمینان از صحت گزارشها، با هماهنگی کامل مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی به محل اعزام شدند. در بازرسی صورت گرفته از این انبار، ۲۰ دستگاه ماینر که بهصورت غیرقانونی و در حال بهرهبرداری از شبکه برق عمومی بودند، کشف و توقیف شد.
نیکبخت با اشاره به دستگیری یک متهم در محل و ارجاع پرونده وی به دستگاه قضا، اظهار داشت: برابر برآورد کارشناسان، ارزش ریالی تجهیزات کشفشده بالغ بر ۲ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تاکید بر پیامدهای منفی فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه تصریح کرد: بهرهبرداری غیرمجاز از دستگاههای ماینر علاوه بر اینکه موجب اخلال در شبکه توزیع انرژی و واردآمدن خسارت به زیرساختهای برق میشود، بهنوعی تضییع حقوق عمومی و استفاده نادرست از بیتالمال است که پلیس در چارچوب قانون و بدون مماشات با عاملان اینگونه اقدامات برخورد خواهد کرد.
وی در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در تامین امنیت پایدار افزود: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت هرگونه مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز، مراتب را بلافاصله از طریق مجاری رسمی به پلیس گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
نظر شما