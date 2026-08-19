به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله حدادی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران، در نشست خبری روز خبرنگار با اشاره به عملکرد کارکنان آبفا در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: منطقه ۵ آبفای تهران در ایام جنگ چندین مورد اصابت داشت و شبکه آب در چند نقطه و حتی شبکه‌های اصلی با اقطار بالا دچار آسیب شد، اما با تلاش کارکنان، پایداری شبکه در کمترین زمان ممکن برقرار شد.

وی افزود: در جریان جنگ، با وجود شرایط خاص و دستور استاندار مبنی بر حضور حداقلی نیروها در شرکت در صورت نیاز، کارکنان آبفای منطقه ۵ به صورت داوطلبانه و مسئولانه پای کار بودند و حتی در مواردی که به آنها اعلام می‌شد نیازی به حضورشان نیست، بر ماندن و انجام وظیفه تأکید داشتند.

حدادی ادامه داد: برخی همکاران ما می‌گفتند وقتی همکار دیگری در نقطه‌ای دیگر برای حفظ امنیت مردم پای کار است، ما نیز وظیفه داریم در اینجا آب مردم را تأمین کنیم. این روحیه همکاران آبفا واقعاً شایسته تقدیر و تشکر است.

اصابت به شبکه اصلی آب در چند نقطه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران با اشاره به یکی از موارد اصابت به شبکه آب گفت: به خاطر دارم در محدوده چهارراه آژیده، حدود ساعت ۶ صبح، اصابت به شبکه اصلی در خود چهارراه اتفاق افتاد و همکاران ما بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: در همان زمانی که همکاران مشغول فعالیت و ترمیم شبکه بودند، اطراف همان محل مجدداً مورد اصابت قرار گرفت، اما کارکنان آبفا حتی برای لحظه‌ای کار را ترک نکردند و عملیات را ادامه دادند.

حدادی این اقدام کارکنان را یک حماسه دانست و گفت: شاید من به عنوان مدیر این مجموعه نتوانسته باشم آن‌گونه که باید این موضوع را به مردم منتقل کنم، اما واقعاً آنچه همکاران ما انجام دادند، یک حماسه بود و شایسته است بیشتر به آن پرداخته شود.

حضور داوطلبانه کارکنان آبفا از مناطق مختلف

وی با اشاره به مشارکت کارکنان نواحی مختلف شرکت در عملیات ترمیم شبکه اظهار کرد: همکارانی از حوزه‌های مختلف در این عملیات حضور داشتند و حتی کارکنانی که محل حادثه در حوزه کاری مستقیم آنها نبود، داوطلبانه برای کمک به محل اعزام شدند.

حدادی افزود: منطقه ۵ آبفای تهران دارای چهار ناحیه است و مناطق شهرداری تحت پوشش آن شامل مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸ و منطقه ۲۱ شهرداری تهران است. در مواردی که حادثه در یکی از نواحی مانند منیریه یا تهرانسر رخ می‌داد، همکاران نواحی دیگر از جمله آذری و یافت‌آباد نیز به صورت داوطلبانه در عملیات حضور پیدا می‌کردند.

وی ادامه داد: هرکس هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد؛ از کارهای تخصصی تا فعالیت‌های میدانی و حتی کار با ابزار و تجهیزات. این همکاری بین نیروها موجب شد عملیات ترمیم شبکه با سرعت زیادی انجام شود.

برقراری آب در برخی حوادث طی ۴ تا ۵ ساعت

مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران با اشاره به زمان ترمیم شبکه گفت: زمان اتصال مجدد شبکه به نوع و قطر شبکه و همچنین محل حادثه بستگی داشت. در منطقه شبکه‌هایی با قطرهای ۵۰۰، ۳۵۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر داشتیم و طبیعتاً زمان ترمیم هرکدام متفاوت بود.

وی افزود: با این حال، در برخی موارد شاید در مدت بسیار کوتاهی، در حد ۴ تا ۵ ساعت، جریان آب برقرار شد و شبکه به وضعیت پایدار بازگشت.

حدادی تأکید کرد: این سرعت عمل نتیجه حضور نیروهای مختلف و همکاری داوطلبانه کارکنان بود؛ نیروهایی که حتی اگر حادثه در محدوده کاری آنها اتفاق نیفتاده بود، برای کمک به همکاران خود در محل حاضر می‌شدند.

نقش شهرداری در بازگرداندن سریع معابر

وی با قدردانی از همکاری شهرداری تهران گفت: در کنار تلاش همکاران آبفا، عزیزان شهرداری نیز تلاش زیادی کردند. پس از پایان عملیات، مسیر به سرعت پاکسازی و آسفالت شد، به گونه‌ای که شاید فردی که از آن محل عبور می‌کرد، حتی متوجه نمی‌شد که روز قبل در آن نقطه حادثه‌ای رخ داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران ادامه داد: شبکه اصلی آب در این حوادث، محدوده وسیعی را پوشش می‌داد و در برخی موارد ممکن بود حدود ۴ تا ۵ هزار مشترک تحت تأثیر قرار بگیرند، اما با توجه به سرعت عمل کارکنان، بسیاری از شهروندان حتی متوجه وقوع حادثه و عملیات ترمیم شبکه نشدند.

درخواست آبفا از رسانه‌ها برای روایت حماسه کارکنان

حدادی با اشاره به نقش روابط عمومی در ثبت وقایع جنگ گفت: همکاران حوزه روابط عمومی نیز در محل حضور داشتند و اخبار، گزارش‌ها و اقدامات انجام‌شده را ثبت می‌کردند، اما معتقدم این موضوع نیازمند پرداخت بیشتری است.

وی افزود: اگرچه اطلاع‌رسانی درباره عملکرد مجموعه از وظایف روابط عمومی است، اما در این موضوع دست نیاز خود را به سمت اصحاب رسانه دراز می‌کنیم تا این حماسه و تلاش واقعی کارکنان آب و فاضلاب به مردم منتقل شود.

حدادی تصریح کرد: آنچه همکاران آبفا در بخش آب و فاضلاب انجام دادند، شایسته است به همه همشهریان و مردم منتقل شود تا بدانند در شرایط دشوار، نیروهای آبفا چگونه برای حفظ پایداری شبکه و تأمین آب پای کار بودند.

تأمین آب؛ وظیفه‌ای که به آن افتخار می‌کنیم

مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران در ادامه با قدردانی از خبرنگاران اظهار کرد: از همه شما عزیزان تشکر می‌کنم که زمینه انتقال این مسائل و خدمات را به مردم فراهم می‌کنید.

وی گفت: انتقال خدماتی که نظام و دولت جمهوری اسلامی به مردم ارائه می‌کنند، از وظایف اصلی رسانه‌هاست و ما نیز وظیفه خود را در حوزه تأمین آب و خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌دهیم و به آن افتخار می‌کنیم.

حدادی با اشاره به گستره خدمات آبفا در منطقه ۵ تهران افزود: حوزه کاری ما به حاشیه شهر نیز می‌رسد و تلاش ما این است که همان خدماتی که شهروندان در نقاط مختلف شهر از نظر کمیت و کیفیت آب دریافت می‌کنند، در همه نقاط منطقه ۵ نیز ارائه شود.

وی تأکید کرد: تأمین آب و استمرار خدمات‌رسانی وظیفه ماست و به انجام این وظیفه افتخار می‌کنیم.

خبرنگاران پل ارتباطی آبفا و شهروندان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران در پایان با اشاره به اعتماد مردم به خبرنگاران گفت: شهروندان، خبرنگاران را امین خود می‌دانند و ممکن است مسائل و مطالب مختلفی را از طریق آنها منتقل کنند.

حدادی افزود: اگر موضوع یا مسئله خاصی از سوی شهروندان به خبرنگاران منتقل می‌شود، حتماً آن را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم در حد توان و وظایف خود، موضوع را بررسی و پیگیری کنیم.