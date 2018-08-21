نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۰ پرونده قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد، اظهار داشت: این پرونده ها به ارزش ۱۱ میلیون تومان در سطح استان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: مبارزه با قاچاق زمینه ساز افزایش تولید داخلی در چهارمحال و بختیاری است.

کیفیت آرد در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه کیفیت آرد در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: افزایش نظارت از نانوایی ها موجب بالا رفتن کیفیت نان در این استان شده است.

وی بیان کرد: کیفیت نان تولیدی این استان نسبت به برخی از استان های دیگر کشور از کیفیت مطلوب تری برخوردار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در سطح استان تعداد نانوایی ها افزایش یافته است و هیچ منطقه ای با کمبود نانوایی مواجه نیست.