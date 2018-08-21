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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

۱۴۲ هزار بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی

۱۴۲ هزار بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی

تبریز- معاون وزیر آموزش و پرورش از وجود ۱۴۲ هزار بازمانده از تحصیل در کشور خبر داد و گفت: طبق پیش‌بینی‌ها یک میلیون و ۴۸۳ هزار کلاس اولی در سال‌تحصیلی جدید سر کلاس خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده در نشست خبری در تبریز اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره تغییر رویکرد تدریس در دوره ابتدایی است تا دانش‌آموزان در بحث رشد و یادگیری با خلاقیت روبه‌رو شوند و هدف این نیست تا دانش‌آموز جریان تحصیل را رها کنند.

وی افزود: برخی از کارهای دانش‌آموزان مجوز اختراع گرفته و پیگیر انجام آنها هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۱۴۲ هزار بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی با اسم در سراسر کشور شناسایی شده است، گفت: سعی بر آن است این شناسایی به مهر نزدیک شود تا معلمان فرصت جذب آنها را داشته باشند.

وی افزود: البته این آمار بازمانده از تحصیل بخشی به علت مهاجرت خانواده‌ها به شهر و استان‌های دیگر و بخشی نیز به علت معلولیت آنهاست به طوریکه وزارت کشور در ایجاد یک سامانه سکونت اشخاص در شهرها می‌تواند کمک لازم را انجام دهد.

حکیم‌زاده با تاکید به اینکه مدرسه تنها واحدی است که همه کشور را پوشش داده است، گفت: مناطق صفر مرزی بهترین کانون شناسایی بازماندگان از تحصیل هستند.

وی ابراز کرد: خوشبختانه شاخص‌های آموزش ابتدایی در استان آذربایجان‌شرقی در شرایط خوبی بوده و فعالیت‌های خوبی انجام گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هزینه‌های زیادی برای آموزش وجود دارد به طوریکه در سراسر کشور مناطق زیادی با یک تا ۵ دانش‌آموز هستند.

کد مطلب 4381222

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