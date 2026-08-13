به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان و وقوع انفجارهای شدید در اطراف چند شهرک این منطقه خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مناطقی در شهرک المنصوری در بخش صور واقع در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

همچنین انفجار شدیدی در منطقه «المشاع» در حدفاصل شهرک‌های المنصوری و مجدل زون به وقوع پیوسته است.

از سوی دیگر یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی با پرتاب بمب صوتی، یک منزل مسکونی در شهرک کفرا را هدف قرار داد.

پیشتر، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند.

این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف از آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

علیرغم این توافق که با انتقادات مختلفی هم مواجه شده است، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.