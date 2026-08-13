به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرزین بامداد جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه ۴.۵ ریشتری ساعت ۰۰:۵۳ بامداد جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ که کانون آن حسینیه اعلام شد، تیم‌های ارزیاب جمعیت هلال‌احمر اندیمشک به نقاط مختلف شهری و روستاهای پیرامونی این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: ارزیابان با حضور میدانی در مناطق گوناگون، وضعیت منازل، اماکن عمومی، زیرساخت‌های شهری و روستایی را بررسی می‌کنند تا در صورت مشاهده خسارت یا نیاز شهروندان به خدمات امدادی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اندیمشک گفت: همه تیم‌های عملیاتی، امدادگران، نجات گران این جمعیت در آماده‌باش کامل هستند و هرگونه گزارش نیاز به امدادرسانی با سرعت پیگیری می‌شود.